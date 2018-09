Twitter | in arrivo due novita' | ecco quali

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1] : [Aggiornamento1 22/08/2018] Gli sviluppatori di Twitter hanno appena rilasciato mediante il Microsoft Store un nuovo update su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la loro PWA. La versione è numerata 6.1.4.0 e introduce le novità preannunciate nei giorni scorsi (trovate la lista completa in basso). Articolo originale, Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web ...

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web App hanno svelato le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Anche se non abbiamo delle tempistiche ben definite, è molto probabile che il roll-out di alcune di queste feature elencate qui di seguito sia appena iniziato in modo graduale e quindi raggiungerà tutti gli utenti nel giro di pochissimi giorni. Detto ...