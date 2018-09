“Tutta papà” Sophie Taricone compie 14 anni | ecco la figlia del ‘Guerriero’ Pietro

caffeinamagazine

: @RenKenobi Tutta papà - ChiaraC0meLalba : @RenKenobi Tutta papà - MarioMel72 : RT @donfra1979: Finalmente iniziano a uscire allo scoperto. Mediocri ecclesiastici, fondamentalisti e tradizionalisti, aiutati dalla destra… - Gioggy29 : RT @donfra1979: Finalmente iniziano a uscire allo scoperto. Mediocri ecclesiastici, fondamentalisti e tradizionalisti, aiutati dalla destra… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Sul red carpet della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha sfilato anche Kasia Smutniak, che ha accompagnato il compagno e produttore Domenico Procacci all’anteprima de “L’amica geniale”. Insieme a loro ladell’attrice,, avuta da. Aveva solo 5quando il vincitore del primo indimenticabile Grande Fratello, morì in un incidente con il paracadute. All’epoca sua madre fece di tutto per proteggerla dalla morbosità dei media, ma oggi che è cresciutaha fatto finalmente il suo debutto davanti ai flash dei fotografi. La 14enne è sbarcata al Lido sfoggiando un abito lungo blu senza mai lasciare la mano della madre. Con lei anche il nuovo compagno di Smutniak, Domenico Procacci. La Smutniak, dopo la morte di, per cercare i superare la perdita, ha deciso di dedicarsi con tutta se stessa al lavoro e alla sua ...