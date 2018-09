Trump è un idiota Bufera sul capo di gabinetto della Casa Bianca Ma lui

Per Google Immagini - Trump è un idiota e lo mostra tramite ricerche : La politica messa in atto da Trump non piace a molte persone, al punto da generare critiche abbastanza rumorose. Proprio queste ultime hanno raggiunto il colmo quando anche su Google Immagini, dopo aver scritto nella barra di ricerca il termine ''Idiot'', escono solamente foto di Donald Trump [VIDEO]. La pratica si chiama GoogleBombing e diversi esponenti del web hanno ironizzato la carica del Presidente degli Stati Uniti. Alla base di questa ...