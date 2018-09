Troppi stranieri in campo | Salvini commenta le parole di Mancini | “felice che mi diano

L'allarme di Mancini non è una novità : " Troppi stranieri in A" : ... che ha vissuto un prologo di amichevoli tra fine maggio e inizio giugno, una di queste con i futuri campioni del mondo della Francia,, parta con una competizione inedita. La Nations League 'battezza'...

Troppi bimbi stranieri in classe - a Monfalcone due scuole decidono di espellerli e mandarli fuori città : Due istituti omnicoprensivi di Monfalcone espelleranno da scuola decine di bambini stranieri per effetto di una convenzione siglata con il comune a trazione leghista guidato dal sindaco Anna Maria Cisint. La convenzione prevede che gli istituti aderenti possano ospitare nelle proprie classi studenti di origine straniera per un tetto massimo pari al 45%, oltre il quale i bambini vanno dirottati in altre scuole limitrofe.Continua a leggere