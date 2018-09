Trionfo dell' antiscienza Il M5s mette Le Iene a guardia dell' Università

CAPO PELORO FEST 2018 Buona la quarta! Il Trionfo della musica - della cultura e dell'energia : Magia, scienza e romanticismo grazie alle proposte di osservazioni astronomiche e programmi di simulazione della volta celeste da parte di studenti e ricercatori dell'Università degli Studi di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : Trionfo di Alessio Gangi negli obbligatori. Argento per Elena Donadelli. Incetta di medaglie azzurre nella prima giornata : Parte benissimo l’avventura della nazionale azzurra ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a São Miguel, Portogallo, nel cuore delle Azzorre. nella prima giornata di gare sono scesi in pista gli atleti della specialità degli obbligatori, impegnati nell’esecuzione di tre complicati esercizi: per quanto concerne la categoria Senior gli atleti hanno eseguito l’Otto doppio tre avanti ...

Golf : Alps Tour; Trionfo dell'amateur Giacomo Fortini nel Cervino open : Italian Pro Tour Banca Generali Private - Nell'ambito del Progetto Ryder Cup 2022 " con la collaborazione di Infront Sport & Media, Official Advisor della FIG " la stagione dell'Italian Pro Tour si ...

No Ronaldo no party - la Supercoppa è amara per il Real Madrid : Trionfo dell’Atletico Madrid - la squadra di Simeone non muore mai e regala spettacolo [FOTO e VIDEO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

FESTA DELL'ASSUNTA/ Nessuno spiritualismo - è il Trionfo del corpo : Oggi la Chiesa cattolica festeggia Maria nella sua Assunzione al cielo. Nessuno spiritualismo, ma il trionfo della corporeità dell'Incarnazione. LAURA CIONI(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 06:09:00 GMT)NOTTE DI SAN LORENZO/ Noi e quelle stelle lassù, un solo mistero grande, di L. CioniL'Assunta, FESTA di popolo, di G. Frangi

Triathlon - Europei 2018 : nella staffetta mista l’Italia giunge nona. Trionfo della Francia : Si chiude il programma degli Europei di Triathlon con la staffetta mista, nuova specialità olimpica che esordirà a Tokyo 2020: quattro atleti per nazione (due uomini e due donne) che percorrono 300 metri a nuoto, 6 km in bici e 1.5 km di corsa a testa. L’Italia, con Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti, Giorgia Priarone e Gregory Barnaby, giunge nona. Vince la Francia, davanti alla Svizzera, argento, ed al Belgio, bronzo. La prima frazionista ...

Canottaggio - Europei 2018 : i Cavalieri delle Acque colpiscono ancora! Trionfo MEMORABILE - super 4 di coppia! : Arriva il secondo oro per l’Italia agli Europei di Canottaggio a Glasgow, dal peso specifico enorme. Il 4 di coppia, tra le più prestigiose specialità olimpiche, ha visto una nettissima affermazione per l’equipaggio tricolore composto da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Già vincitori quest’anno nella tappa di Coppa del Mondo di Linz, i Cavalieri delle Acque hanno colpito ancora, confermandosi ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo? Che Trionfo dell’azzurro : Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Gstaad e ha così potuto festeggiare il primo trionfo in una competizione del massimo circuito. Il 22enne si è consacrato nel cuore della stagione della sua esplosione definitiva, l’Italia ha trovato un nuovo giovane fenomeno in un momento davvero molto positivo per il nostro Tennis. Il nuovo numero 54 del mondo si è preso il lusso di sconfiggere il quotato Roberto Bautista-Agut e ha così ...

Tour de France 2018 : le pagelle della ventesima tappa. Che sfida tra Dumoulin e Froome - delusione Roglic. Thomas in Trionfo : Va a concludersi il Tour de France 2018: si è disputata oggi la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. A trionfare nella prova contro il tempo è stato il campione del mondo della disciplina: l’olandese del Team Sunweb Tom Dumoulin che ha battuto la coppia del Team Sky formata da Chris Froome e Geraint Thomas, con il gallese che è riuscito a chiudere la pratica in chiave maglia ...

Scherma - Mondiali 2018 : Trionfo storico della Svizzera nella spada maschile a squadre. Gli azzurri chiudono al sesto posto : La Svizzera conquista il primo titolo iridato della storia nella spada maschile a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il quartetto elvetico formato da Max Heinzer, Lucas Malcotti, Michele Niggeler e Benjamin Steffen compie una grande impresa e porta a casa una medaglia d’oro straordinaria. La Svizzera ha sconfitto in finale la Corea del Sud (Jung Jinsun, Kweon Youngjun, Park Sangyoung, Park Kyoungdoo) con il punteggio di 36-31. Un ...

Le PES League 2018 World Finals si sono concluse questo weekend con il Trionfo dell'italiano Ettorito97 : Le emozionanti PES League 2018 Finals, si sono appena concluse a Barcellona questo weekend e hanno decretato il trionfo del celebre giocatore italiano Ettorito97 che si è imposto, sabato sera, per 3-0 contro il suo amico e compagno di squadra Alex Alguacil nella finale mondiale della modalità 1v1. Questa vittoria, unita alla conquista del titolo mondiale anche nella modalità CO-OP (assieme ai compagni Alex e all'altro italiano Luca ...

Trionfo all’American Solar Challenge per Emilia 4 - l’auto solare dell’Università di Bologna [GALLERY] : 1/7 ...

Spada - Trionfo della Navarria in Cina : La 33enne friulana, che in semifinale aveva regolato 15-8 la svizzera Staehli,conquista anche in anticipo la coppa del mondo. Si sono fermate nel tabellone delle 32 sia Rossella Fiamingo che Giulia ...