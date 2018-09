Tre incontri sul Parterre | tra storia | musica e teatro

Mos Tre e incontri con l'autore - il Tea Room si scopre letterario : Il bar di via Cadorna riapre dopo mesi di stop con una nuova vocazione culturale. Spazi per presentazioni di libri ed eventi. E ci sarà pure il 'muro dei pensieri'

Borsellino : mosTre e incontri - la Questura di Palermo ricorda il giudice : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - In occasione della ricorrenza del 26esimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino ed i componenti della scorta, Agostino Catalno, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi, il prossimo 19