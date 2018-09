Tragedia in montagna | escursionista muore in un canalone

Tragedia in montagna : 35enne muore precipitando con il parapendio : Un uomo di 35 anni è morto dopo un tremendo schianto con il parapendio e un volo da oltre 150 metri d'altezza. L'incidente è accaduto a Vigezzo e per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi. Altro incidente con il parapendio è avvenuto nel modenese: un sessantenne ha sbagliato manovra e si è schiantato e al momento è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.Continua a leggere