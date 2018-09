Tra una settimana quasi tutto il Nordeuropa potrebbe essere sovranista

Sunstar sponsorizza la pubblicazione di una guida destinata agli studi dentistici sulla prevenzione e sul Trattamento del cancro del cavo ... : Siamo impegnati ad aiutare persone in tutto il mondo a raggiungere una salute migliore e a migliorare la qualità della loro vita attraverso i nostri prodotti e servizi. sulla base del nostro motto ...

Siria - il monito di Trump : "Assad non provochi una nuova Tragedia" : Il presidente americano lancia un appello al suo omologo Siriano per evitare attacchi nella provincia di Idlib

Siria - il monito di Trump : 'Assad non provochi una nuova Tragedia' : Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un monito al regime di Bashar Al Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. "Il presidente Siriano non dovrebbe ...

Siria - Trump avverte Assad - Iran e Russia : «Evitate una nuova Tragedia» : Il messaggio del presidente degli Stati Uniti su Twitter: «Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise»

Genova - cade intonaco dal viadotto della A26 : chiusa una sTrada : Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova torna la paura per la tenuta delle infrastrutture autostradali. Questo pomeriggio un pezzo di intonaco si è staccato da un viadotto della A26, cadendo su via Ovada, a Voltri, che corre al di sotto dell'autostrada e che è stata precauzionalmente chiusa al traffico. Nessuno è rimasto ferito, ma polizia municipale e vigili del fuoco hanno verificato la presenza di eventuali altri pezzi d'intonaco ...

Trame - Una Vita : Donna Susana complice di Arturo - arriva il padre di Cayetana : Grandi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, in onda a fine settembre sulle reti Mediaset. Le anticipazioni svelano che Ursula Dicenta si metterà in contatto con il padre di Cayetana, mentre Donna Susana siglerà un accordo con il colonnello Valverde. Infine Antonito dimostrerà di provare un certo interesse per una serva della soffitta che però non verrà ricambiato. Una Vita: l'arrivo di Jaime Alday, Donna Susana tradisce ...

Genova - cade intonaco da viadotto autosTrada A26 : chiusa una via : Genova, cade intonaco da viadotto autostrada A26: chiusa una via I pompieri hanno fermato il traffico in un tratto di via Ovada, arteria del ponente perpendicolare alla costa, dopo che alcuni calcinacci si sono staccati da un ponte dell’autostrada A26 Voltri-Alessandria. Non risultano feriti né mezzi ...

Gf Vip - una riccia (misteriosa) Tra i concorrenti : chi è? : Sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip compare la foto di una ragazza riccia e formosa, ma il viso è coperto. Ecco...

Genova - cade intonaco da viadotto autosTrada A26 : chiusa una via - : I pompieri hanno fermato il traffico in un tratto di via Ovada, arteria del ponente perpendicolare alla costa, dopo che alcuni calcinacci si sono staccati da un ponte dell'autostrada A26 Voltri-...

Brexit - Blair e Johnson bocciano la May/ Ultime notizie - sfida Tra i conservatori : premier - "Nessuna novità" : Brexit, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Centro desTra autonomista popolare * coalizione di centrodx : ' nessuna lista sarà direttamente riconducibile alla figura del Candidato ... : ... la raccolta delle firme ed il deposito delle liste, mentre la commissione organizzativa avrà il compito di organizzare l'attività sul territorio e veicolare la proposta politica ed i punti ...

Crollo ponte - AutosTrade : nessuno segnalò alcuna urgenza : 'nessuno ravvisò, analogamente al progettista, elementi di urgenza'. Lo sottolinea Autostrade per l'Italia in una nota relativa alla relazione del Politecnico di Milano, richiesta dal progettista di ...

AutosTrade per l'Italia : "Sul ponte di Genova il Ministero non segnalò alcuna urgenza" : Le indicazioni del Politecnico sui sensori per consentire lo studio di stabilità del viadotto Polcevera erano stati inseriti nel progetto che venne sottoposto a approvazione del Mit il 31 ottobre 2017, progetto che sarebbe stato approvato l'11 giugno 2018. Lo afferma la Autostrade in una nota. "Il parere integrale del Politecnico - conclude la nota -, fu inserito nella documentazione del progetto trasmessa al Mit per approvazione e al ...

Genova : cade intonaco da viadotto A26 - chiusa una sTrada : La caduta di intonaco da un viadotto della autostrada A26 Voltri-Alessandria ha spinto i vigili del fuoco a chiudere precauzionalmente al traffico un tratto di una strada a Genova, via Ovada. Sul posto squadre di pompieri e polizia municipale. Nel cedimento non è rimasto ferito o coinvolto nessun veicolo.Continua a leggere