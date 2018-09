Torino | piazza San Carlo | gip si riserva su richieste di archiviazione

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...

Torino. Il capolinea dei bus per Caselle in piazza Carlo Felice : Da ieri, lunedì 30 luglio, alcune linee di autobus che attraversano il centro città modificano il loro percorso. Il capolinea della

Torino - arrestato rapinatore di Piazza San Carlo/ 17enne marocchino creò panico nella finale di Champions 2017 : Torino, arrestato rapinatore di Piazza San Carlo: diciassettenne marocchino era nella banda che ha creato grande allarme durante la finale di Champions League del 2017 Juventus-Real Madrid.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:53:00 GMT)

Torino - piazza San Carlo : arrestato quinto responsabile della rapina con spray : Il quinto componente della banda responsabile della rapina con spray al peperoncino è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Torino. Come gli altri autori del gesto, è accusato di aver scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione sul maxischermo della finale Juventus-Real Madrid. Durante la fuga dalla massa di persone presenti morì una donna, Erika Pioletti e ci furono più di 1.500 feriti, tra cui Marisa Amato ...

La prima finta di Cristiano Ronaldo spiazza tutti. Atterraggio top secret e depistaggi : il primo giorno di CR7 a Torino : Passo e doppio passo, finta e contro finta, come in campo così nella vita quotidiana. Cristiano Ronaldo spiazza tutti, tifosi e giornalisti, e arriva a Torino un giorno prima del previsto. Alle 17.41, mentre la Francia iniziava la sua trionfale avanzata verso la Coppa del Mondo, il portoghese ne ha approfittato per atterrare all'aeroporto Caselle, in gran segreto, con un jet privato. E non solo: di comune accordo con Sagat, la ...

Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino attende… Cristiano Ronaldo [FOTO] : 1/12 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Emre Can in Piazza Castello a Torino - ‘prima’ passeggiata da bianconero per il tedesco della Juventus [GALLERY] : Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino, i tifosi bianconeri vogliono una foto con lui Emre Can è stato accolto a Torino con calore da parte dei tifosi. Il calciatore tedesco è approdato alla Juventus con il benestare dei supporter bianconeri, che ora vogliono tra le fila della propria squadra anche Cristiano Ronaldo. Emre Can ieri ha fatto la sua apparizione a Piazza Castello a Torino attirando ...

#EuropeanSolidarity - presidio in piazza De Ferrari. PasTorino : 'Atto di civiltà' : Tags: centro cronaca European Solidarity genova luca Pastorino notizie liguria piazza de ferrari porti aperti presidio Precedente