Torino | infortunio per Ola Aina

Torino - le ultime sull’infortunio di Baselli : Baselli alle prese con il rientro dall’acciacco occorsogli nei giorni scorsi, ecco le ultime novità in casa Torino “Sessione tecnico-tattica pomeridiana, in vista della partita di domenica sera contro la Spal. Baselli ha svolto tutto il programma odierno con i compagni. Il Torino Football Club ha svolto l’allenamento odierno allo stadio Olimpico Grande Torino, a causa di un necessario intervento volto al totale rifacimento del ...

Infortunio Ansaldi - tegola Torino : il calciatore costretto al cambio : Infortunio Ansaldi – Si sta giocando la seconda giornata del campionato di Serie A, partite che già dai primi minuti hanno regalato emozioni e colpi di scena. Inter subito in vantaggio nella gara contro il Torino grazie ad un gol di Perisic, qualche minuto più tardi tegola per Mazzarri, Infortunio per il terzino Ansaldi, al suo posto dentro Ola Aina. Accertamenti nelle prossime ore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Infortunio Baselli - De Silvestri ed Izzo : gli ultimi aggiornamenti in casa Torino : Infortunio Baselli – Doppio allenamento al Filadelfia per il Torino, tra lavoro sulla parte atletica e sessione tecnico-tattica. Baselli non si è allenato per un trauma distorsivo al ginocchio destro la cui evoluzione verrà valutata nei prossimi giorni. De Silvestri, Edera e Izzo, invece, hanno continuato il loro percorso riabilitativo. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una seduta tecnico-tattica, a porte ...

Infortunio Izzo - il calciatore del Torino lascia il campo in lacrime : Infortunio Izzo, il calciatore lascia il campo in lacrime – Si sta giocando la prima giornata del campionato di Serie A, il primo match sta mettendo di fronte Torino e Roma, partita apertissima ma nel secondo tempo il risultato è fermo ancora sullo 0-0- Doppia tegola per Walter Mazzarri, prima l’Infortunio di De Silvestri, nel finale quello del difensore Izzo, l’ex Genoa lascia il campo in lacrime, condizioni da valutare ...