Toninelli denuncia "pressioni" per non desecretare le concessioni. E in Aula è bagarre : Momenti di tensione in Aula alla Camera. Nell'informativa resa dal ministro Danilo Toninelli sul crollo del ponte di Genova il titolare delle Infrastrutture, in un passaggio dell'intervento scritto, ha ribadito - parole già usate durante l'audizione in commissione - di aver subito "pressioni, interne ed esterne" per non desecretare gli atti sulle concessioni ad Autostrade. Subito dopo, NcI, FI, e Pd ...