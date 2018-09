Toninelli | Autostrade non rifarà il ponte  L’ira degli sfollati | non trattateci da cani

Ponte Genova - Toninelli : Autostrade paga ma non ricostruisce. Entro tre mesi una casa a tutti gli sfollati : «Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi a Genova , il governo è compatto. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a paga re i...

Ponte Morandi - Toninelli alla Camera : “Follia affidare ricostruzione ad Autostrade. Gronda? Sciacallaggio” : “Il governo è compatto nel ritenere che i lavori di ricostruzione del Ponte non possano essere affidati ed eseguiti da chi giuridicamente aveva la responsabilità di non farlo crollare. Lasciare ad Autostrade per l’Italia la ricostruzione del viadotto sarebbe una follia e irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in Aula alla Camera ...