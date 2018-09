Tim | nuova promo con 40 GB per chi proviene da Vodafone | l' operatore inglese risponde

Nike - la scelta del tesTimonial contro Trump fa discutere : è Colin Kaepernick il volto della nuova campagna : Per la campagna pubblicitaria creata ad hoc per festeggiare i 30 anni dello slogan #JustDoIt, la Nike ha ingaggiato Colin Kaepernick come volto. Una presa di posizione netta. L’ex quarterback dei 49ers nel 2016 è stato infatti protagonista di un episodio importante: durante il rituale pre-match con l’inno americano in sottofondo, lui decise di inginocchiarsi per protestare contro le violenze della polizia contro gli afroamericani. ...

SIRIA - TRUMP AD ASSAD - IRAN E RUSSIA : "NO AD UNA NUOVA TRAGEDIA"/ UlTime notizie : Mosca riprende i raid : SIRIA, TRUMP: "ASSAD non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro SIRIAno Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Cina - espansione in Africa : 60 miliardi di nuovi finanziamenti/ UlTime notizie - nuova via della seta in arrivo : Cina, 60 miliardi per sviluppo Africa: la diplomazia dei dollari, neocolonialismo di Xi Jinping? Le Ultime notizie sul piano di sostegno del colosso asiatico: prestiti e investimenti(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 09:41:00 GMT)

La vita in diretta - al via la nuova stagione con Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : Il racconto quotidiano del Paese che vive, tra informazione, approfondimento ed emozioni. Lunedì 3 settembre si riaccendono le telecamere de “La vita in diretta”, storico programma del pomeriggio di Rai1 che si presenta all’appuntamento autunnale con un progetto rinnovato: nuovo studio, nuovi ritmi e nuovi linguaggi. Al timone della nuova edizione Francesca Fialdini e Tiberio Timperi (che ha preso il posto di Marco Liorni), che dalle ...

Bake Off Italia 6 dal 7 settembre su Real Time : da Damiano Carrara alla nuova location - tutti i dettagli : Villa Bagatti Valsecchi, dayTime e nuove prove, sono sono alcuni dei dettagli su Bake Off Italia 6 al via il 7 settembre prossimo su Real Time con la giuria invariate ma tante novità. Benedetta Parodi sarà nuovamente al timone del programma dopo la sua triste parentesi su Rai1 come spalla della sorella Cristina al timone di Domenica In, e al suo fianco ci saranno ancora Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e la vera rivelazione della scorsa stagione ...

La Vita in Diretta 2018 2019 - su Rai 1 : al via la nuova edizione con Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Ecco quando : Tutto pronto per la nuova edizione de La Vita in Diretta con l’inedita coppia Fialdini – Timperi: scopri la data di messa in onda e le novità Torna “La Vita in Diretta“, il rotocalco di attualità e d’informazione di Rai 1. Tante le novità in programma per la nuova edizione. Una su tutte la conduzione affidata a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. La Vita in Diretta 2018: quando inizia Al via da lunedì 3 settembre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 agosto : La nuova piattaforma web ha venduto 700 mila abbonamenti senza fare prima gli invesTimenti necessari : Il dossier Calcio, il bluff di Dazn tra trucchi e risparmi Serie A – Pochi investimenti sui server Cdn che portano le immagini a casa, promesse azzardate. Puntano sulla differita, altro che diretta di Carlo Tecce Tempo scaduto? di Marco Travaglio Quando partì il “governo del cambiamento”, scrivemmo che era legittimo, visto che univa i due vincitori (parziali) dalle elezioni e rappresentava – diversamente dai quattro precedenti – la ...