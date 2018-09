Tim | cede in Borsa | -4% | | forti scambi

F1 - ARRIVABENE E GLI ORDINI DI SCUDERIA MERCEDES/ UlTime notizie : la Ferrari sostituirà Raikkonen con Leclerc : F1, ARRIVABENE e gli ORDINI di SCUDERIA MERCEDES. Ultime notizie: il Team Principal della Ferrari sottolinea come la sua assuma piloti e non dei maggiordomi. Scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:29:00 GMT)

F1 – Penalità e scarse aspettative - Ricciardo poco otTimista per Monza : “lontani da Ferrari e Mercedes - io dal fondo proverò…” : Ricciardo partirà dal fondo della griglia a Monza, causa cambio della power unit: il pilota Red Bull proverà a dare il massimo, nonostante sia conscio del gap con Ferrari e Mercedes Weekend difficile per Daniel Ricciardo in quel di Monza. Il pilota australiano non sembra avere grandi aspettative per il GP d’Italia, vista la penalizzazione che lo farà partire dal fondo della griglia a causa della nuova power unit montata dopo Spa ...

Sequestrata e torturata per setTimane. Il suo aguzzino è un imprenditore con precedenti per violenza su minori : Il Bel Paese ancora scosso da una notizia di violenza e follia. Gli ultimi giorni d’agosto sono un susseguirsi di terribili notizie che vedono per protagonisti orci che abusano della parte debole della coppia. Certo, ci sono anche casi dove la denuncia di stupro non sussiste come a Milano dove una ragazzina di 14 anni ha confessato, solo in un secondo momento, di essere consenziente a un rapporto con un 40enne. Storia ben diversa, invece, ...

Firenze - caccia all’uomo : minacce “Stasera muoio - ma anche loro”/ UlTime notizie - i precedenti del calciante : Firenze, minaccia donna con la pistola in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. Polizia in azione.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:26:00 GMT)

DICIOTTI - COMMISSIONE UE "ALBANIA? SERVE CONSENSO DEI MIGRANTI"/ UlTime notizie - rischio pericoloso precedente : DICIOTTI, COMMISSIONE Ue “Albania? SERVE il CONSENSO dei migranti”. Ultime notizie, l’Europa blocca il patto del ministro dell'Interno Matteo Salvini con i vicini di casa(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:04:00 GMT)

F1 Mercedes - Hamilton : «Dobbiamo otTimizzare le nostre prestazioni» : TORINO - Per Lewis Hamilton c'è poco tempo per le recriminazioni dopo la gara di Spa. Il campione del mondo deve necessariamente ricaricare le batterie per un nuovo duello a Monza, in casa della Ferrari. Hamilton al quotidiano spagnolo As ha ammesso: ' In questo momento stanno dominando, sono migliori ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ulTimi 11 anni : Si parte nel 1996 , primo anno del sette volte campione del mondo a Maranello. Scattato dalla seconda fila, approfitta dei ritiri di Damon Hille Jacques Villeneuve per dominare la gara, con 18.2 su ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ulTimi 11 anni : Dopo la bella vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce a Monza, per il Gran Premio d’Italia. Siamo giunti alla 89esima edizione complessiva e la 69esima per quanto riguarda la classe regina, su uno dei tracciati che hanno fatto la storia del motorsport. La Ferrari vuole fare il bis dopo quanto visto a Spa-Francorchamps e ci prova proprio sulla pista di casa, sospinta da un tifo ...

Lazio : mai così male negli ulTimi anni - ma i precedenti fanno ben sperare Inzaghi : La Lazio non otteneva due sconfitte nelle prime due giornate dalla stagione 2006/2007, ma quell'anno i biancocelesti raggiunsero la Champions

Offerte Tim - la promozione senza precedenti per clienti Iliad e operatori virtuali - Tim 7 Extra Go New - costi e dettagli : Offerte TIM, la promozione senza precedenti per clienti Iliad e operatori virtuali Offerte TIM, la promozione senza precedenti per clienti Iliad e operatori virtuali - costi e dettagli TIM amplia il ...

Incidente Bottas-Vandoorne - GP Belgio 2018/ Video ulTime notizie F1 - multa in arrivo per pilota Mercedes? : Incidente Bottas-Vandoorne, GP Belgio 2018. Video ultime notizie Formula 1, il finlandese taglia la strada al rivale: multa in arrivo per pilota Mercedes? (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:25:00 GMT)

F1 - GP Belgio 2018 : Ferrari e Mercedes cambiano le power unit - Valtteri Bottas partirà per ulTimo in gara! Vantaggio per le Rosse? : Subito una grande notizia in avvio delle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Ferrari e Mercedes hanno deciso di cambiare i motori su tutte le monoposto e adotteranno così le terze power unit stagionali: a Spa le due Rosse e le due Frecce d’Argento monteranno così dei propulsori freschi per essere al massimo delle potenzialità. Sebastian Vettel insegue Lewis Hamilton a 24 punti di distanza, il tedesco vuole volare ...