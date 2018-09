Ticket to Love Dopo la Giornata | arriva la Settimana del Benessere Sessuale

gqitalia

(Di martedì 4 settembre 2018) Secondo Woody Allen “la differenza tra l’amore e il sesso è che il sesso allevia le tensioni e l’amore le provoca”. Il 4 settembre è laMondiale dedicata al, promossa ogni anno dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Preludio di un’interache verrà dedicata alla sessualità dal 1 al 6 ottobre prossimi. Ladelcon il patrocinio del Ministero della Salute, con seminari gratuiti a Roma, promossi dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica. Per l’88% degli intervistati di genere maschile il sesso rimane una componente centrale della vita. Secondo i dati della ricerca GFK condotta dell’ambito della campagnatoe promossa da IBSA Farmaceutici Italia, la défaillancerimane un tasto dolente per l’uomo: il 51% l’ha conosciuta almeno una volta nella vita, mentre per il 13% si ...