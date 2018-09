The Witcher | il cast recluta Henry Cavill di Justice League

Henry Cavill sarà Geralt of Riva in The Witcher di Netflix e realizza il suo sogno : L'ex Superman Henry Cavill torna al mondo delle serie tv dopo The Tudors con The Witcher nuova attesa serie tv di Netflix basata sull'omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski di cui l'attore ora al cinema in Mission Impossible è un grande fan.The Witcher è una storia epica tra destino e famiglia che ha avuto anche una sua versione videogioco. Geralt of Riva, che sarà interpretato da Cavill, è un solitario ...

Henry Cavill sarà Geralt of Riva in The Witcher di Netflix e realizza il suo sogno : L'ex Superman Henry Cavill torna al mondo delle serie tv dopo The Tudors con The Witcher nuova attesa serie tv di Netflix basata sull'omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.The Witcher è una storia epica tra destino e famiglia che ha avuto anche una sua versione videogioco. Geralt of Riva, che sarà interpretato da Cavill, è un solitario cacciatore di mostri che fatica a trovare il proprio posto in un mondo dove ...

The Witcher : quasi terminata la sceneggiatura della serie TV - il finale è in fase di scrittura : La sceneggiatura della serie The Witcher di Netflix potrebbe essere finalmente prossima alla fine.Come riporta VG247.com, Lauren Hissrich, showrunner per la prossima serie The Witcher Netflix, ha stuzzicato i fan nel suo ultimo tweet, annunciando che il finale di stagione è ora in fase di scrittura.Il tweet recita: "ricordate quando twittavo come una pazza e qualcuno mi disse di smetterla e di scrivere lo show?", con l'aggiunta dell'hashtag ...

La campagna single player di Gwent diventa un gioco standalone : ecco Thronebreaker : The Witcher Tales : Durante una conferenza dedicata ai risultati finanziari, CD Projekt RED ha annunciato una piccola sorpresa. La loro tanto attesa campagna single player di Gwent è diventata un gioco separato e autonomo tutto suo. Thronebreaker: The Witcher Tales è il suo nuovo nome e, sebbene sia ovviamente correlato al gioco di carte free-to-play, la società lo definisce un lungo gioco di ruolo a sé stante. Come tale, sarà venduto separatamente.Come riporta ...

Gamescom 2018 : le quest di Cyberpunk 2077 saranno simili a quelle di The Witcher 3 in termini di complessità : Durante la Gamescom 2018 il quest designer di Cyberpunk 2077 Patrick Mills ha scambiato quattro chiacchiere con i ragazzi di PC Gamer. Lo sviluppatore h condiviso qualche dettaglio in più sulla struttura delle missioni secondarie che troveremo nel gioco:"Hai il mandante della missione e una seconda persona poco lontano, potresti andare dalla seconda e svolgere la missione in un determinato modo giusto? Ora il processo è stato reso più ...

Da Superman a Geralt di Rivia? Henry Cavill è interessato al ruolo nella serie TV di The Witcher targata Netflix : Annunciato nel maggio del 2017, l'adattamento televisivo dell'universo di The Witcher è uno dei progetti che più attira i fan del mondo creato da Andrzej Sapokowski e tutti coloro che hanno scoperto questo fantastico setting attraverso i romanzi o i notevolissimi videogiochi creati da CD Projekt RED.Attualmente la serie dovrebbe debuttare intorno al 2020 ma ancora non conosciamo i possibili interpreti dei personaggi più iconici e apprezzati. Chi ...

GTA V - Assassin's Creed 2 - The Witcher e altri 40 giochi proibiti in Arabia Saudita dopo la morte di due bambini : I dettagli sono purtroppo molto vaghi ma a quanto pare l'Arabia Saudita ha preso la decisione di vietare una lunga lista di videogiochi piuttosto popolari in seguito alla morte di due bambini che si sarebbero suicidati dopo diversi incoraggiamenti ricevuti all'interno della componente online di una serie non meglio precisata di titoli.Come abbiamo già sottolineato le informazioni condivise dal New York Times sono estremamente fumose. Ciò che ...

Un nuovo The Witcher potrebbe essere in sviluppo - ma non si chiamerà "The Witcher 4" : CD Projekt RED ha detto in precedenza che The Witcher 3 è stato l'ultimo gioco dedicato alla storia di Geralt, ma ciò non significa che lo sviluppatore polacco abbia finito con il mondo di The Witcher.Finora, la serie The Witcher ha venduto oltre 33 milioni di copie ma CD Projekt Red potrebbe, prima o poi, aumentare questo numero con un nuovo gioco.Come riporta VG247.com, in un'intervista con Bankier.pl, l'amministratore delegato di CD Projekt, ...

The Witcher 3 : questa mod introduce la fisica dei capelli a 60FPS : Se vi siete sempre chiesti come mai la fisica dei capelli faccia i capricci quando giochiamo a 60FPS su The Witcher 3, ebbene è appena uscita la mod che fa per voi, riporta DSOgaming.La mod in particolare risolve alcuni problemi in termini di animazione della chioma cinerea di Geralt quando si gioca a 60FPS. Il bug ai capelli si manifesta quando giochiamo a più di 30 FPS, e sembra proprio che questo utente voglia metterci una pezza pubblicando ...

In arrivo il GDR da tavolo di The Witcher : Per tutti quei fan appassionati dei vecchi (ma anche attuali) giochi di ruolo cartacei in stile Dungeons & Dragons oggi è un giorno di festeggiamenti, è infatti stato annunciato che il GDR da tavolo di The Witcher 3 arriverà molto presto. Come riporta IGN sono ormai passati 3 anni dalla sua presentazione ma pare ormai sia giunto il momento di tornare nel mondo dello Strigo più famoso dei videogiochi. Questo gioco cartaceo viene direttamente ...