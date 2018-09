The Voice of Italy La cantante friulana Asia Sagripanti uccide un ciclista

ASIA SAGRIPANTI - FINALISTA DI The Voice INVESTE E UCCIDE CICLISTA/ Ultime notizie : incidente a Pordenone : Azzano Decimo, incidente stradale: morto 52enne. Ultime notizie, coinvolta la cantante ASIA SAGRIPANTI: ricoverata in stato di shock, condizioni non preoccupano(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Ex finalista di The Voice investe e uccide un ciclista : in ospedale in stato di choc : Investimento mortale attorno alle 12 ad Azzano Decimo, Pordenone,: per cause al vaglio dei carabinieri, un uomo di 52 anni, residente della frazione di Tiezzo, di cui non sono ancora state diffuse le ...

Asia Sagripanti - finalista di The Voice - investe e uccide un ciclista : 'Distratta da un insetto' : Dramma vicino Pordenone dove Asia Sagripanti , 19enne finalista nel programma televisivo ' The Voice of Italy 2018' ha investito e ucciso un ciclista di 52 anni. L'incidente è avvenuto attorno alle 12 ...

Tragedia per la finalista di The Voice of Italy : grave incidente. Cosa è successo ad Asia - portata sotto choc in ospedale : È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di The Voice of Italy 2018. Nella squadra di Francesco Renga, Asia Sagripanti ha incantato tutti con il suo timbro e la sua voce. Di Pordenone, la giovane e talentuosa concorrente ha convinto da subito i quattro giudici che non hanno esitato a pigiare il pulsante rosso e a provare a fare entrare Asia nella propria squadra. Ma lei non ha esitato: ha scelto il vincitore del ...

Pordenone - investe e uccide un ciclista : alla guida un’ex concorrente di The Voice of Italy : Un ciclista di 52 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. alla guida della vettura c'era Asia Sagripanti, ex concorrente dell'edizione 2018 di The Voice of Italy. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza ha perso il controllo del mezzo dopo che un insetto, forse una vespa, è entrata nell'abitacolo.Continua a leggere

