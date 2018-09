The NOTHING è un nuovo RPG open world cyberpunk ambientato in una distopica Los Angeles

eurogamer

Scopriamo il nuovo RPG open world cyberpunk #TheNOTHING. - Ascolto del giorno: Nothing – Dance on the blacktop – 2018 - (Relapse Records) - The NOTHING, un nuovo RPG a tinte cyberpunk sta per arrivare su Kickstarter questo mese

(Di martedì 4 settembre 2018) Logic Nine sta attualmente lavorando a un RPG, chiamato The. Il gioco si svolge in unaLos, nell'anno 2108 e la sua storia è incentrata sulla PXL Corporation e sul controllo inarrestabile che hanno in tutto il mondo, sugli errori che hanno commesso e sui terribili orrori che vengono scoperti sulle loro operazioni.Come riporta DSOGaming, In The, i giocatori assumeranno il ruolo di Dresden; un ingegnere specializzato che lavora per PXL e vive nella città utopica fuori da Los."La madre di Dresden sviluppa un cancro improvviso e raro. Il suo conto in banca non è in grado di fornirle assistenza medica senza farla deportare, il che assicura che morirà sicuramente. Perciò Dresden decide di salvare sua madre rinunciando alla sua intera ricchezza per aiutarla.Read more…