The Good Doctor Anticipazioni del 4 settembre 2018 | il cuore grande di

Il finale di The Good Doctor slitta al mercoledì con l’annuncio di una morte importante : anticipazioni ultimi episodi del 12 settembre : Novità importanti in arrivo per la programmazione di Rai1 che si prepara a lanciare i suoi show e le sue fiction. Proprio per questo il finale di The Good Doctor non andrà in onda martedì 11 settembre come previsto inizialmente, ma slitterà a mercoledì 12, sempre in prima serata e sempre su Rai1. I fan dovranno attendere un giorno in più per vedere gli ultimi due episodi ma siamo sicuri che dopo quello che andrà in onda questa sera sarà dura ...

The Good Doctor - episodi 4 settembre : anticipazioni : Dopo il successo delle prime puntate, martedì 4 settembre in prima serata alle 21.25 su Rai1, torna con nuovo appuntamento in prima visione assoluta The Good Doctor, la serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore, qui CHI È), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. La prima stagione che in totale si compone di 18 episodi ma è già in arrivo anche il suo seguito. SCOPRI: Tutto su The Good ...

The Good Doctor anticipazioni 4 settembre 2018 : trama ottava puntata : THE Good Doctor anticipazioni 4 settembre 2018. Torna su Rai 1 la prima stagione della serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni della ottava puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E ...

The Good DOCTOR/ Anticipazioni del 4 settembre 2018 : Shaun è vittima di un truffatore? Sospetti su Kenny : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 4 settembre 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Kenny è un buon amico per Shaun? Alex inizia ad indagare sul vicino misterioso. (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:24:00 GMT)

Ascolti tv - The Good Doctor vola oltre i 4 milioni di telespettatori : vola oltre i 4 milioni la serie tv The Good Doctor, che su Rai1 ieri ha ottenuto una media di 4 milioni 109mila telespettatori e uno share del 20.8% risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Su Canale5 il film La peggior settimana della mia vita è stato visto da 2 milioni 272mila telespettatori e l’11.83% di share. Su Rai2 la riproposizione della prima delle due puntate del programma Indietro tutta 30 e lode ha ...

Penultimo appuntamento con The Good Doctor tra sacrifici - trapianti e nuovi vicini : anticipazioni 4 settembre : Penultimo appuntamento con The Good Doctor che torna in onda questa sera avvicinandosi a grandi passi verso il finale di stagione. Mentre negli Usa sono già iniziati i lavori per la seconda stagione, in Italia il pubblico italiano si è lasciato conquistare dal nuovo volto di Freddie Highmore, l'attore che per cinque anni ha prestato il volto a Norman Bates. Gli ascolti sono sempre al top e continuano a soddisfare i vertici Rai e le cose ...

The Good DOCTOR/ Anticipazioni 28 agosto e video promo : l'incidente del dottor Melendez : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 28 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un caso complicato spinge Shaun a dubitare dell'imparzialità di Melendez.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:10:00 GMT)

The Good Doctor - episodi 28 agosto : anticipazioni : Dopo il successo delle prime puntate, martedì 28 agosto in prima serata alle 21.25 su Rai1, torna con nuovo appuntamento in prima visione assoluta The Good Doctor, la serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore, qui CHI È), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. La prima stagione che in totale si compone di 18 episodi ma è già in arrivo anche il suo seguito. SCOPRI: Tutto su The Good Doctor ...

The Good Doctor - le anticipazioni della sesta puntata : Martedì 28 agosto nuovo appuntamento con la serie tv americana che vede protagonista un giovane chirurgo autistico

Programmi TV di stasera - martedì 28 agosto 2018. Su Rai1 The Good Doctor : The Good Doctor Rai1, ore 21.25: The Good Doctor - 1^Tv 1×13 – Sette motivi: Il dottor Shaun sospetta che una sua paziente stia nascondendo la vera causa che l’ha portata in ospedale. Intanto, la vita professionale del dottor Melendez è messa a rischio dai suoi problemi privati. 1×14 - Nei panni dell’altro: Il dottor Murphy ha difficoltà a comprendere le sofferenze di una paziente malata di cancro che è biologicamente un ...

