Test di medicina 2018 | Udu “Abolire numero chiuso” Ultime notizie | 100 minuti per 60

Università - in 67mila ai Test di Medicina. I consigli per la prova : Università, in 67mila ai test di Medicina. I consigli per la prova I posti disponibili sono 9.779, assegnati attraverso un esame che si svolgerà il 4 settembre. Per affrontarlo al meglio è importante non sovraccaricarsi di stress il giorno prima e fare attenzione a tutti gli aspetti della prova, per non incorrere ...

Test medicina 2018 - domani 4 settembre la prova per 67mila candidati : È tutto pronto per il Test di Medicina 2018. Martedì 4 settembre al via i Test d’accesso per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2018/2019, secondo il calendario fissato lo scorso febbraio. Quest’anno sono 9779 i posti disponibili per Medicina (erano 9100 lo scorso anno).Continua a leggere

Test di Medicina 2018 : ce la farà meno di uno su 6 : I 63mila studenti che domani 4 settembre sosterranno il Test di Medicina 2018, sono in trepidazione. Trentasette Università Statali ospiteranno l’esame di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e in Odontoiatria. I posti messi a bando sono soltanto 9.705, per cui meno di uno su sei riuscirà a farcela. Test di Medicina, trend stabile Al contrario di quanto avvenuto negli scorsi anni, il trend generale di chi ha presentato domanda per ...

Università : domani i Test di Medicina - 67 mila aspiranti dottori per 9.779 posti : Una città come Potenza o Trapani che si mette in moto per arrivare domani nelle sedi delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria e partecipare ai test d’ingresso. Sono 67.005 i candidati che si contenderanno 9.779 posti. Giovani aspiranti dottori con il sogno di indossare il camice bianco ma con una montagna davanti: solo 1 posto per 6 candidati. La prova nazionale si svolgerà domani 4 settembre (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi ...

Università di Bari - oltre 12mila iscritti ai Test d'ingresso : iscritti in aumento per Medicina : Sono 12.655 gli aspiranti studenti che parteciperanno ai test d'ingresso ai corsi di laurea a numero programmato dell'Università di Bari per cui sono disponibili 3.237 posti. L'aumento delle ...

L’Università di Medicina di Tokyo ha ammesso di aver falsificato i Test d’ammissione delle donne : La pratica andava avanti da più di 10 anni, per limitare il numero di donne nella professione medica The post L’Università di Medicina di Tokyo ha ammesso di aver falsificato i test d’ammissione delle donne appeared first on Il Post.

L’Università di Medicina di Tokyo è accusata di falsificare i Test d’ammissione delle donne : Secondo i giornali giapponesi avrebbe modificato i punteggi per mantenere sotto il 30 per cento la percentuale di studentesse, giudicate meno affidabili The post L’Università di Medicina di Tokyo è accusata di falsificare i test d’ammissione delle donne appeared first on Il Post.