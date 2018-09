Test di medicina 2018 | ecco le soluzioni a tutti i quesiti

Test di Medicina : biscotti - Dna e frattali Il Miur pubblica le domande e le risposte : Le prime indiscrezioni in attesa della pubblicazione delle 60 domande (e risposte) da parte del Miur

Test medicina 2018 - le risposte alle domande : frattale - costituzione - Dna e biscotti : Quali quesiti sono usciti ai Test di medicina 2018? Secondo alcune indiscrezioni dei 67mila studenti impegnati nella prova di ammissione, le domande più difficili hanno riguardato il significato del termine frattale, la geometria non euclidea, il Dna e gli enzimi. Si attende la pubblicazione delle risposte sul sito del Miur.--Si è appena concluso per 67mila aspiranti universitari italiani il Test di ammissione alla facoltà di medicina dell'anno ...

Università : Test di Medicina - la Carta costituzionale più vecchia tra i quiz : La Costituzione più vecchia tra Usa, Messico, Italia e Francia, e il significato della parola ‘frattale’. Sono due quesiti di cultura generale che si sono trovati davanti i candidati ai test di ingresso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia che si sono svolti oggi in tutta Italia. Il contenuto della prova, 60 domande con 5 opzioni di risposta, è identico per tutte le Università. Oltre alla cultura generale, il test prevedeva 20 ...

