Terremoto | “Nonna Peppina” non si arrende e torna a casa dopo 11 mesi | le figlie cercano

meteoweb.eu

: RT @arrigoni_paolo: Dopo 11 mesi di attesa domani Nonna #Peppina tornerà nella sua casetta a San Martino di Fiastra! Una bellissima notizia… - mauro_lucentini : RT @arrigoni_paolo: Dopo 11 mesi di attesa domani Nonna #Peppina tornerà nella sua casetta a San Martino di Fiastra! Una bellissima notizia… - mariadoloresmel : RT @arrigoni_paolo: Dopo 11 mesi di attesa domani Nonna #Peppina tornerà nella sua casetta a San Martino di Fiastra! Una bellissima notizia… -

(Di martedì 4 settembre 2018) ‘Nonna Peppina‘, la 96enne Giuseppa Fattori, diventata il simbolo della resilienza dei terremotati, tornerà domani11nella casetta di legno a San Martino di Fiastra, fatta costruire dai suoi familiari vicino alla sua abitazione inagibile. La casetta e’ stata dissequestrata qualche settimana fa dalla magistratura. ‘Peppina’ tornerà adalla Rsa di Castelfidardo dove è stata ricoverata per un periodo riabilitazionela frattura di un polso. ‘Peppina’ sara’ accompagnata dalleAgata e Gabriella. Quest’ultima dovrebbe rimanere con la madre per qualche giorno, poi ci sarà un’amica di famiglia. Ma i familiariuna persona che assista la madre “e che ami la solitudine e la montagna” di San Martino. L'articolo, “Nonna Peppina” non si11: ...