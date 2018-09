focus

: Terra chiama Opportunity: il rover ha 45 giorni per rispondere - meteosmaniotto : Terra chiama Opportunity: il rover ha 45 giorni per rispondere - Mirkov80 : @matteorenzi Pianeta Terra chiama Sig. Renzi, non sono più sulla nave! Forse tra una vacanza e l'altra si è perso un passaggio! - hardcandyM : RT @LondraIta: Un festival del cibo ai piedi di uno dei monumenti più antichi di Londra. Non a caso si chiama Tower of London Food Festival… -

(Di martedì 4 settembre 2018) ... la retina artificiale L'emisfero nord di Giove in una fotosequenza Una piccola perdita, subito riparata, sulla ISS In futuro avremo un vaccino per l'acne? Scienza, verità e bugie della vita ...