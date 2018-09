Tennis | Us Open; fuori Sharapova | ai quarti Suarez Navarro

Tennis - US Open 2018 : si infrange il sogno di Maria Sharapova. La russa non riesce a ritrovarsi : Si sono infranti stanotte i sogni della Tennista russa Maria Sharapova (22a nel ranking WTA) di approdare ai quarti di finale degli US Open 2018. La 31enne, dopo un percorso sino a ieri stupendo senza perdere nemmeno un set, si è arresa alla spagnola Carla Suarez Navarro (24a nel ranking WTA) con il punteggio di 64 63. Un risultato inatteso ma non del tutto impronosticabile: la russa, infatti, pur arrivando al match dopo aver battuto in modo ...

Us Open - Federer ko : Milllman : Non mi rendo conto di ciò che ho fatto - Tennis : Clamorosa sorpresa negli ottavi di finale degli US Open: lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo e del seeding, è stato eliminato dall'australiano John Millman, numero 55 Atp, nel match che chiudeva il programma sull'Arthur Ashe Stadium: 36 75 76, 7, 76 , 3, lo score, dopo 3 ore e 34 minuti ...

Us Open 2018/ Diretta Nadal Thiem - Williams Pliskova streaming video e tv - orario delle partite - Tennis - : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: Nadal, Serena Williams, Pliskova e Del Potro sono in campo martedì per i quarti di finale dello Slam.

Tennis - Us Open - la sorpresa Suarez Navarro fa fuori anche la Sharapova : Le sorprese non finiscono mai, e nel giorno del suo 30esimo compleanno la spagnola Carla Suarez Navarro approfitta della giornataccia della siberiana Maria Sharapova per infliggerle un pesante 6-4 6-3 ...

Tennis : Us Open - Djokovic ai quarti : ANSA, - ROMA, 3 SET - Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale degli Us Open. Il serbo ha superato in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 in 2 ore e 2 minuti il portoghese Joao Sousa.

Tennis - US Open : Stephens e Serena Williams accedono ai quarti di finale : Ok anche la Pliskova, la n.8 del mondo ha superato l'australiana Ashleigh Barty, numero 17 Wta con un doppio 6-4 in un'ora e 24 minuti, alla Pliskova è bastato un break per set.

Tennis – Ex campione US Open sospeso per uso di cocaina : si era allenato con Djokovic in Australia : Il giovane Tennista Omar Jasika trovato positivo alla cocaina dopo un test antidoping: l’ex campione US Open Junior sospeso in attesa dell’udienza ASADA L’ombra del doping torna ad aleggiare sul mondo del Tennis ATP. Omar Jasika, giovane promessa del Tennis Australiano, è stato ufficialmente squalificato per 2 anni dopo un test antidoping nel quale è stato trovato positivo alla cocaina. Il controllo è avvenuto lo scorso ...

Tennis Us Open donne - Stephens supera Mertens e vola ai quarti : Nella notte newyorkese anche Sloane Stephens, campionessa uscente, conquista l'accesso ai quarti di finale dell'Open degli Stati Uniti battendo con un doppio 6-3 la belga Elise Mertens. È più vivo che ...

Tennis : Us Open - Nadal e Thiem ai quarti : Lo spagnolo n.1 del mondo ha dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio del georgiano Nikoloz Basilashvili, n.37 Atp, superato solo dopo 4 set col punteggio di 6-3 6-3 6-7 6-4 dopo quasi tre ...

Tennis Us Open Donne - LIVE Serena Williams-Kanepi : Clicca qui per la cronaca del match . attesa pliskova - La vincitrice di Williams-Kanepi se la vedrà nei quarti contro la ceca Karolina Pliskova, numero 8 del mondo, che ha eliminato 6-4 6-4 in un'...

