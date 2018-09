Tennis tavolo | la Sport 2000 subito comincia bene

Tennistavolo - i ranking mondiali aggiornati (settembre 2018) : quattro azzurri tra i 100 - confermati i numeri uno : Pubblicate le classifiche mondiali del Tennistavolo del mese di settembre 2018: l’Italia mantiene quattro atleti nei 100, due al maschile e due al femminile. Dominio incontrastato della Cina che monopolizza il podio in entrambe le classifiche, maschile e femminile, piazzando addirittura quattro atleti tra i primi sei tra gli uomini, e cinque tra le prime sei tra le donne. In casa Italia resistono tra i primi 100 al maschile Mihai Bobocica, ...

Tennistavolo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cinque gare per 172 atleti - l’Italia prova a mostrare i muscoli : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al Tennistavolo. Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, che si distribuirà in Cinque gare, ossia le prove individuali e a squadre sia al maschile sia al femminile e la prova mista. QUANTI atleti PARTECIPANO alle Olimpiadi Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, tra cui 86 ...

Tennistavolo - Czech Open 2018 : Patrick Franziska e Jonathan Groth trionfano nel doppio maschile : Si sono conclusi ad Olomuc gli Open di Repubblica Ceca di Tennistavolo: l’Europa si difende grazie all’affermazione, nel doppio maschile del tedesco Patrick Franziska e del danese Jonathan Groth. Alla Cina vanno il doppio femminile con Gaoyang Liu e Rui Zhang, ed il singolare maschile con Peifeng Zheng. Singolare femminile alla nipponica Kasumi Ishikawa. Finale singolare maschile Peifeng Zheng (Chn) b. Marcos Freitas (Por) 4-2 ...

Tennistavolo - Bulgaria Open 2018 : Ding Ning si impone all’ultimo respiro - doppietta per Xu Xin : Va in archivio il Bulgaria Open di Tennistavolo: protagonisti delle finali odierne atleti di Cina e Giappone. doppietta del cinese Xu Xin, che si impone sia nel torneo di singolare, che in quello di doppio, in coppia con il connazionale Ma Long. Nel torneo di singolare femminile affermazione sofferta per la cinese Ding Ning, che pone fine alla favola della rivelazione cinese Wang Yidi. Unico titolo nipponico quello del doppio femminile, andato ...

Tennistavolo - Italia in raduno verso l’Open di Repubblica Ceca : gli azzurri convocati : Periodo di raduni per la Nazionale Italiana di Tennistavolo. Di rientro dalla trasferta per l’Asarel Bulgaria Open, gli azzurri sono chiamati a un periodo di allenamento al Centro Federale di Formia (uomini) e a Castel Goffredo (donne) fino al 20 agosto in vista dell’Open di Repubblica Ceca che si disputerà la prossima settimana a Olomouc. Questi gli azzurri convocati dai CT Patrizio Deniso e Maurizio Gatti. MASCHILE: Leonardo ...

Tennis tavolo : Matteo Parenzan - il campione italiano più giovane della storia ora punta a Tokyo 2020 : È consapevole dei suoi problemi, ma anche di avere la possibilità di fare qualcosa di significativo nello sport. I due titoli italiani, i successi ottenuti in campionato contro i normodotati e alcune ...

Tennistavolo - Australian Open 2018 : Ding Ning rimontata in finale - doppietta per Sang-su Lee : Si è concluso pochi minuti fa a Geelong l’Australian Open di Tennistavolo: dominio cinese nei singolari, mentre Sang-su Lee si conferma il re dei doppi, vincendo sia in quello maschile che nella nuova specialità olimpica del misto. Di seguito tutti i risultati delle finali del torneo di categoria World Tour Platinum. Seamaster 2018 ITTF World Tour Platinum Australian Open, Geelong (AUS) Singolare maschile Xin Xu batte Dingshuo Liu 4-1 ...

Tennistavolo - Europei giovanili individuali 2018 : Andrea Puppo oro nel doppio misto cadetti : Si sono concluse le gare individuali agli Europei giovanili di Tennistavolo, disputati a Cluj, in Romania: l’Italia torna a vincere dopo due anni dall’oro della squadra junior, ma lo fa nella categoria cadetti, dove l’alloro mancava da ben otto anni, quando Leonardo Muti vince in singolare ad Istanbul. Andrea Puppo ha conquistato l’oro nel doppio misto assieme alla russa Arina Slautina battendo in finale i francesi Fabio ...

Tennis tavolo : la Don Alibrandi ripescata in serie C1 : TennisTavolo: la Don Alibrandi Modica ripescata in C1, il sogno si realizza! Il team modicano pronto a disputare il prossimo campionato

Tennistavolo - Korea Open 2018 : triplo titolo per il padrone di casa Jang Woojin. Sorride anche Ding Ning : Si è concluso il Korea Open di Tennistavolo: grande prestazione del padrone di casa Jang Woojin che conquista tutti e tre i titoli, nel singolare maschile, nel doppio maschile e nel doppio misto, nuova specialità olimpica. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali. Singolare maschile Woojin Jang (Kor) batte Jingkun Liang (Chn) 4-0 (11-8, 11-9, 11-7, 11-3) Singolare femminile Yuling Zhu (Chn) b. Meng Chen (Chn) 4-1 (11-4, 7-11, 11-8, ...

Tennistavolo - il ranking mondiale aggiornato : luglio 2018. Mihai Bobocica - Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli nei 100 : Alla vigilia della ripresa del World Tour ecco le classifiche mondiali aggiornate del Tennistavolo: l’Italia vede uscire dai 100 Niagol Stoyanov al maschile, mentre Mihai Bobocica si attesta al numero 96. Tra le donne Giorgia Piccolin è 79ma, mentre Debora Vivarelli si porta alla piazza numero 86. ranking mondiale maschile (top 10) 1 FAN Zhendong CHN 17001 2 BOLL Timo GER 15205 3 LIN Gaoyuan CHN 14964 4 OVTCHAROV Dimitrij GER 14465 5 XU ...

Tennistavolo - Europei giovanili a squadre 2018 : tra gli azzurri retrocedono le cadette - buoni piazzamenti per cadetti e le due juniores : Si sono concluse le gare a squadre agli Europei giovanili di Tennistavolo in corso a Cluj, in Romania: l’Italia conferma tre squadre su quattro in Prima Divisione. retrocedono in Seconda Divisione infatti le cadette, mentre conquistano la promozione le juniores. Le due selezioni maschili hanno confermato la categoria. Le prime tre classificate dei due tabelloni degli juniores hanno conquistato il pass per i Mondiali di categoria, che si ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i tornei a squadre premiano Spagna e Slovenia : Si sono conclusi i tornei a squadre del Tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: tra gli uomini oro alla Slovenia, mentre tra le donne affermazione della favoritissima Spagna, presentatasi a ranghi compatti all’appuntamento casalingo. In tutti i tabelloni sia individuali che a squadre gli azzurri non sono riusciti a spingersi oltre i quarti di finale nell’intera rassegna. Nel torneo maschile vittoria della Slovenia, che ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia out nei quarti con entrambe le squadre : Si ferma ai quarti di finale la corsa di entrambe le formazioni azzurre del Tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: se per le donne la sfida contro la Spagna era abbastanza difficile, dopo il secondo posto nel girone di ieri, fa più male l’eliminazione della formazione maschile, estromessa dal Portogallo, dato che ieri la nostra selezione aveva vinto il raggruppamento. Nei quarti femminili l’Italia ha ceduto con un netto 0-3 alla ...