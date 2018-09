Svizzera | sale sul bus in anticipo | anziana signora multata

Blastingnews

(Di martedì 4 settembre 2018) La vicenda ha a dir poco dell'incredibile, il che potrebbe far pensare ad una barzelletta. Ma non è affatto così: è tutto reale. Un'è stataper essere salita su un autobus con quattro minuti di. Il fatto è avvenuto in, vicino a Zurigo. L'donna, titolare di uno speciale abbonamento orario che le consente di accedere ai mezzi pubblici di linea dalle ore 9 del mattino, erroneamente ha commesso l'errore di salire alle ore 8.56, quindi ancora prima dell'orario limite di utilizzo consentito dall'abbonamento. Il controllore, dopo aver compiuto le verifiche di rito, ha verificato l'irregolarità e non ha esitato a comminare la sanzione prevista (si sa, inla puntualità è di primaria importanza). La, arrabbiata, ha confidato che sperava che l'addetto ai trasporti pubblici chiudesse un occhio nei suoi confronti. La società di ...