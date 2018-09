Strada alternativa per Huawei ed Honor con Android Pie | tornano ROM e sblocco bootloader

optimaitalia

(Di martedì 4 settembre 2018) Ha fatto discutere parecchio la decisione da parte dieddi non agevolare più lodelper gli utenti più esperti, desiderosi di provare ROM alternative a bordo dei propri smartphone. Oggi 4 settembre, però, abbiamo avuto modo di assistere ad un'interessante retromarcia, a patto che vengano rispettati alcuni requisiti per certi versi singolari dal pubblico in questione. In primis, infatti, dovrete compilare una sorta di modulo online, con cui effettuare la richiesta al produttore asiatico.In aggiunta, i possessori di modellieddovranno anche inserire l'ID del proprio account XDA Developer, dimostrando in questo modo di far parte della suddetta community. Queste, almeno per ora, le notizie che sono state fornite da TheSoul e che indubbiamente aprono una nuovaper chi vuole tuffarsi nel mondo delle ROM.Non se ne ...