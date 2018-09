Stipendi Napoli 2018-2019 | Insigne e Mertens sono i più pagati

DeLa : 'Amo il Napoli. Quintuplicati gli Stipendi - chiuderò in rosso. San Paolo? È un cesso! Sul Bari...' : L'assessore allo sport mi fa tenerezza, mica può andargli contro e deve essere quindi anche lui bugiardo. Non devono raccontare bugie, sono irresponsabili! Se ci fossi stato io col cavolo che c'era ...

Cavani al Napoli/ Ultime notizie - de Laurentiis frena entusiasmi : "Possibile ma deve dimezzarsi lo Stipendi o" : Cavani al Napoli , si può: Ultime notizie , il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:50:00 GMT)

