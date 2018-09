STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ Foto | a scuola con Santiago | il ballerino | il

STEFANO De Martino e Belen Rodriguez/ Foto - a scuola con Santiago - la showgirl : "È un giorno bellissimo" : Stefano De Martino ha postato un video enigmatico su Instagram, "Forse qualcosa succederà". Con queste parole il ballerino ha alimentato la curiosità dei fan(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:02:00 GMT)

Belen e STEFANO De Martino di nuovo insieme. Il motivo : È iniziato il mese di settembre. Cosa vuol dire? Beh, che si torna dietro i banchi… della televisione! Sì, perché da ieri è tornato Pomeriggio 5 con Carmelita d’Urso protagonista: ‘Barbarella’ ha aperto lo studio del talk-show pomeridiano per l’undicesimo anno consecutivo. Successi in termini di share e di appeal negli ultimi anni. E in occasione della prima puntata Carmelita, impegnata in estate sul set della terza ...

Belen e STEFANO De Martino insieme per Santiago : foto e forte affetto familiare : Belen e Stefano De Martino insieme per il primo giorno di scuola di Santiago: le foto della mattinata trascorsa in famiglia Il primo giorno di scuola è arrivato anche per il figlio di Belen che, per l’occasione, ha potuto godere del supporto e della vicinanza del suo papà oggi, Stefano De Martino, presente pure lui stamattina. […] L'articolo Belen e Stefano De Martino insieme per Santiago: foto e forte affetto familiare proviene da ...

Belen e STEFANO De Martino - su Instagram il primo giorno di scuola di Santiago : Per Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è suonata la campanella. E i due genitori hanno accompagnato orgogliosi il loro bambino per il primo giorno di scuola. È il delicato momento del back to school come scrive il ballerino sui social. Belen e Stefano hanno scelto per lui un prestigioso istituto americano con sede a Milano. Naturalmente mamma e papà hanno voluto documentare il momento speciale sui loro rispettivi profili ...

STEFANO De Martino/ Video - “Qualcosa succederà” e Emma Marrone mette un like… : Stefano De Martino ha postato un Video enigmatico su Instagram, "Forse qualcosa succederà". Con queste parole il ballerino ha alimentato la curiosità dei fan(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 21:35:00 GMT)

STEFANO De Martino non ha accompagnato Gilda Ambrosio al matrimonio dei Ferragnez : Invitati al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: Gilda Ambrosio senza Stefano De Martino Tra i 150 invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez c’era anche Gilda Ambrosio. Che è volata a Noto, in Sicilia, da sola, senza alcun cavaliere al seguito. O meglio dire senza Stefano De Martino. Ebbene sì, il ballerino non […] L'articolo Stefano De Martino non ha accompagnato Gilda Ambrosio al matrimonio dei Ferragnez proviene da ...

STEFANO De Martino - fan confusi (video) : Emma Marrone ‘batte un colpo’ : Stefano De Martino, fan disorientati dal nuovo video del ballerino: Emma Marrone ‘batte un colpo’ e torna a farsi viva Stefano De Martino è in vena di stupire ed è anche in vena di creare un po’ di disorientamento tra i suoi numerosi follower. Il ballerino partenopeo infatti ha pubblicato un video criptico sul suo […] L'articolo Stefano De Martino, fan confusi (video): Emma Marrone ‘batte un colpo’ proviene da ...

STEFANO De Martino parla di Belen - il loro rapporto va avanti per amore del figlio : Nonostante le vite sentimentali della ex coppia proseguano parallele, i due continuano ad essere legati dall’amore infinito che entrambi nutrono per il figlio “L’amore passa, così come la passione. Quello vero esiste soltanto fra genitori e figli: amo mio figlio più di ogni altra cosa”, ha affermato il ballerino che alla domanda sul pensiero che possa pensare a rifarsi una nuova famiglia ha risposto: “A giorni alterni: vivo bene da solo. Quando ...

STEFANO De Martino - polemica su Gilda Ambrosio / Foto - in topless davanti al figlio del ballerino e di Belen : Stefano De Martino, polemica su Gilda Ambrosio, Foto: la ragazza sorpresa in topless da Santiago figlio del noto ballerino e della showgirl argentina Belen Rodriguez.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:29:00 GMT)

STEFANO De Martino e il rapporto con Belen Rodriguez : ‘Lasciamo tutto così’ : Per l’ennesima volta i fan della coppia De Martino – Rodriguez devono mettersi l’anima in pace. Il ballerino, intervistato dal settimanale Nuovo, parla infatti del rapporto con la ex moglie Belen a proposito della quale dice: “Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio da genitori separati. Lasciamo tutto così”. Seppur tra le difficoltà i due sono riusciti a ricostruire una relazione basata sul rispetto per amore ...

