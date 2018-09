Steatosi epatica non alcolica | nuovo studio rivela la dieta ideale

meteoweb.eu

(Di martedì 4 settembre 2018) Uncondotto dall’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 1 – pubblicato di recente sul Journal of the American College of Nutrition – ha evidenziato l’effetto positivo di unaa base di grano khorasan KAMUT® nella riduzione dei fattori di rischio metabolici e nel miglioramento del profilo epatico in pazienti affetti danon(NAFLD). Lanon(NAFLD) è una malattia caratterizzata dall’accumulo di grasso nel fegato, in assenza di un eccessivo consumo di alcol, alla quale possono concorrere molteplici fattori sia genetici sia ambientali. Si calcola che il 20-30% della popolazione generale abbia problemi di fegato grasso e attualmente lanonrappresenta la prima causa di malattia cronica del fegato, in stretta associazione con il diabete e con ...