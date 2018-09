Steatosi epatica non alcolica | i benefici di una dieta | lo studio

Cos’è la Steatosi epatica non alcolica : sintomi e dieta ideale : La steatosi epatica non alcolica è una malattia meglio conosciuta come fegato grasso, che colpisce quest’organo soprattutto in presenza di sovrappeso oppure obesità. Si tratta di una patologia che insorge quando il quantitativo di grasso supera il 5-10% rispetto al peso dell’organo. A questo disturbo vengono associati il più delle volte altri problemi, come il diabete e un aumento dei grassi nel sangue. I sintomi sono caratterizzati ...

Steatosi epatica non alcolica : nuovo studio rivela la dieta ideale : Un nuovo studio condotto dall’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi [1] – pubblicato di recente sul Journal of the American College of Nutrition – ha evidenziato l’effetto positivo di una dieta a base di grano khorasan KAMUT® nella riduzione dei fattori di rischio metabolici e nel miglioramento del profilo epatico in pazienti affetti da Steatosi epatica non alcolica (NAFLD). La Steatosi epatica ...