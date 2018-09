Stato di emergenza a Tripoli | Salvini | «Escludo interventi militari»

Libia - Stato di emergenza : Conte e Salvini - "No interventi militari"/ Tripoli - assedio ribelli contro Sarraj : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:41:00 GMT)

LIBIA - Stato D'EMERGENZA A TRIPOLI/ Resta aperta ambasciata italiana : Salvini contro Macron - "Colpe francesi" : LIBIA, caos a TRIPOLI: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata Resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Libia nel caos - Stato d'emergenza - ribelli in marcia verso Tripoli. Evacuati alcuni italiani ma l'ambasciata resta aperta : Evacuata l'ambasciata d'Italia a Tripoli: vanno via diplomatici e tecnici, restano solo cinque dipendenti. La Farnesina precisa che la sede resta aperta, ma con una presenza più...

Libia - Stato di emergenza a Tripoli/ Ultime notizie - Serraj chiede aiuto a Misurata : Italia - evacuata nave Eni : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:08:00 GMT)

Libia nel caos - Stato d'emergenza - ribelli in marcia verso Tripoli : evacuata la sede dell'ambasciata italiana : evacuata l'ambasciata d'Italia a Tripoli: vanno via diplomatici e tecnici, restano solo cinque dipendenti. La Farnesina precisa che la sede resta aperta, ma con una presenza più...

Libia - Stato d’emergenza a Tripoli : 47 morti in 8 giorni/ Misurata aiuta Al Sarraj - convocato vertice Onu : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:55:00 GMT)

Stato di emergenza in Libia. Farnesina non chiude l'ambasciata - Onu convoca vertice per il cessate il fuoco : È di 47 morti e 129 feriti in 8 giorni l'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute libico, degli scontri tra milizie armate nella capitale Tripoli. Lo riferisce la Missione dell'Onu in Libia, Unsmil, in una nota. Le Nazioni Unite provano a mediare, ma si combatte ancora a Tripoli. Il Consiglio Presidenziale del premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al ...

Libia nel caos - Stato d'emergenza - ribelli in marcia verso Tripoli : evacuata la sede dell'ambasciata italiana : evacuata l'ambasciata d'Italia a Tripoli: vanno via diplomatici e tecnici, restano solo cinque dipendenti. La Farnesina precisa che la sede resta aperta, ma con una presenza più...

Caos a Tripoli - Stato d'emergenza con sparatorie. Detenuti in fuga. Ambasciata italiana aperta : Teleborsa, - Tripoli e zone intorno alla capitale libica in preda al Caos per violenti scontri tra milizie. di diverse fazioni. Il Consiglio presidenziale libico ha dichiarato lo stato d'emergenza . ...

Libia nel caos - Stato d'emergenza - ribelli in marcia verso Tripoli : evacuata la sede dell'ambasciata italiana : evacuata l'ambasciata d'Italia a Tripoli: vanno via diplomatici e tecnici, restano solo cinque dipendenti. La Farnesina precisa che la sede resta aperta, ma con una presenza più...

Libia - ribelli all'assalto di Tripoli. Dichiarato Stato emergenza : Roma, 3 set., askanews, - Scontri nella capitale della Libia, Tripoli, tra le due autorità rivali, hanno indotto il governo guidato da Fayez al Sarraj a proclamare lo stato di emergenza nella capitale.

Tripoli - evacuati diplomatici e tecnici italiani/ Ultime notizie : Libia proclama Stato di emergenza : Caos Libia, proclamato stato di emergenza. Ribelli pronti all'assalto: scontri a Tripoli e vengono evacuati diplomatici e tecnici italiani. Ma la Farnesina è cauta... Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 23:47:00 GMT)

Libia - scontri a Tripoli : è Stato d’emergenza. Evacuati diplomatici e tecnici italiani : L’ambasciata resta aperta. «Solo precauzione». Battaglia vicino all’aeroporto, scarseggia la benzina

Libia nel caos - i ribelli verso Tripoli E Sarraj proclama lo Stato di emergenza : Ancora violenze nel Paese: la decisione di Sarraj «per proteggere i cittadini e la sicurezza, gli impianti e le istituzioni»