Squalificati Serie A | le decisioni del giudice sportivo | ammende per Spal | Napoli e

: #Mandragora punito con la prova TV: un turno di squalifica per la bestemmia durante Udinese-Sampdoria ? - GoalItalia : #Mandragora punito con la prova TV: un turno di squalifica per la bestemmia durante Udinese-Sampdoria ? - CalcioWeb : Squalificati #SerieA, le decisioni del giudice sportivo: ammende per Spal, Napoli e Sampdoria - mugna1210 : Solo in serie A si può essere squalificati per bestemmie????? altro che Stato, nemmeno il calcio è laico -

(Di martedì 4 settembre 2018)A – Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 settembre 2018, ha assunto lequi di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA). Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e ...