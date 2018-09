Spoiler | Una Vita | Lolita e Trini incinta stanno male | Maria era l' amante di Maximiliamo

Spoiler - Una Vita : Cayetana spara a Mauro - Ursula scompare e Simon accusa Arturo : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita [VIDEO] in onda dal 3 all'8 settembre, svelano che Sara tornera' ad Acacias 38 per aiutare Mauro ad organizzare una trappola ai danni di Cayetana. Proprio quest'ultima scoprira' che Ursula è stata presa in cura da La Valenciana. Infine Ramon e Trini faranno pace, mentre Teresa accusera' dei malesseri. Una Vita: il ritorno di Sara, Teresa sta male Sara Rubio ricomparira' nella Vita di Mauro. La donna, ...

Spoiler Una Vita : Rosina picchia la nuova proprietaria della Deliciosa e viene arrestata : Non smette mai di appassionare la telenovela di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] scritta dall’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in autunno i telespettatori italiani assisteranno ad un colpo di scena che coinvolgera' uno storico personaggio femminile. Si tratta di Rosina Rubio che, dopo aver aggredito fisicamente Flora la nuova proprietaria della Deliciosa per essersi gettata tra le ...

Spoiler Il Segreto : la nipote di Consuelo trova una fotografia nel cassetto di Fernando : L’appassionante serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra riesce sempre a stupire il pubblico. Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, Julieta Uriarte trovera' una foto della figlia di Emilia e Alfonso nel cassetto di Fernando Mesia. Il sindaco di Puente Viejo invece, cioè Carmelo Leal, dopo aver appreso qual è il vero ...

Spoiler Una Vita - puntate spagnole : bomba ad Acacias 38 - Liberto rischia di morire : Nuovo spazio dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], l'appassionante telenovela iberica scritta da Aurora Guerra. Stando alle anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, nei prossimi mesi i telespettatori di Canale 5 assisteranno una terribile vicenda. Liberto si trovera' tra la Vita e la morte dopo lo scoppio di un ordigno esplosivo ad Acacias 38. Anticipazioni Una Vita: Liberto rimane ferito dopo una tremenda esplosione ad Acacias 38 Le ...

Spoiler Una Vita - puntate spagnole : Ramon - Trini e Antonito hanno un grave incidente : Il popolare sceneggiato iberico 'Una Vita' [VIDEO] continua ad appassionare milioni di telespettatori italiani. Le anticipazioni degli appuntamenti che verranno trasmessi su Canale 5 la prossima estate, svelano che tre personaggi molto amati dello sceneggiato avranno un brutto incidente stradale. Stiamo parlando dei Palacios, ovvero don Ramon, la moglie Trini e il figlio Antonito. Anche in questo spiacevole episodio, il fratello di Maria Luisa ...

Spoiler Una Vita : Mauro lascia la Sierra - Trini tradisce il padre di Maria Luisa : Il famoso sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” scritto dall’autrice Aurora Guerra è sempre caratterizzato da colpi di scena che non smettono mai di sorprendere il pubblico, in particolare nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima l’ispettore Mauro San Emeterio lascerà la maestra Teresa Sierra. Ramon Palacios invece sorprenderà la moglie Trini Crespo mentre si scambierà un bacio con l’ex ...

Una Vita Spoiler : il matrimonio di Ursula - l'arrivo di Blanca nel quartiere : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita [VIDEO], in programma ad autunno sulle reti Mediaset, si soffermano su Ursula Dicenta. La vecchia istitutrice, infatti, convolera' a nozze con Jaime Alday, il padre di Cayetana. Samuel, nel frattempo, riuscira' a trovare Blanca, la figlia della sua nuova matrigna tenuta in un sanatorio. Infine Cayetana decidera' di vendicarsi di Teresa, facendo una rivelazione sorprendente ai vicini di Acacias ...

Spoiler Una Vita : Ursula torna nel quartiere e si consegna alla polizia : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera di Canale 5 protagonista dei pomeriggi degli italiani. Gli Spoiler delle prossime puntate svelano che Ursula Dicenta tornerà ad Acacias 38 con un diabolico piano: la vecchia istitutrice, infatti, deciderà di sbarazzarsi della sua ex pupilla Cayetana Sotelo, usando Jaime Alday. Una Vita anticipazioni: Samuel Alday contro Ursula Le prossime puntate di Una Vita saranno incentrate su Ursula Dicenta. ...

Spoiler Una Vita : i vicini di Acacias 38 scoprono la vera identità di Cayetana Sotelo : Nuovo appuntamento con Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra [VIDEO], protagonista del primo pomeriggio di Canale 5. Le trame delle nuove puntate si soffermano su Cayetana Sotelo interpretata dall'attrice Sara Miquel. La dark lady, infatti, fara' una confessione spiazzante a tutti i condomini di Acacias 38 durante una merenda organizzata in casa sua. Qui sorprendera' tutti rivelando di essere la figlia di Fabiana. Una Vita ...

Spoiler Una Vita : Ursula trova il padre ed il fratello di Cayetana : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera iberica, [VIDEO] campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli Spoiler di settembre annunciano l'entrata di due nuovi personaggi, che sconvolgeranno la Vita di Cayetana Sotelo. Di chi stiamo parlando se non di Jaime e Samuel Alday, il padre e fratello della dark lady che arriveranno ad Acacias 38 grazie ad Ursula. Una Vita anticipazioni: Ursula trova il vero padre di Cayetana Nuovi personaggi in ...

The Affair 4×09 recensione : tributo ad una vita (Spoiler) : The Affair 4×09 recensione – Il nono episodio della serie Tv è andato in onda domenica 12 agosto 2018 sull’emittente Showtime. Finalmente scopriamo che cosa è accaduto ad Alison, dopo averla lasciata scossa alle cure di Helen. La nostra recensione di The Affair 4×09 mette un punto fermo sull’evoluzione del personaggio di Ruth Wilson, in previsione della tragedia già annunciata in precedenza. The Affair 4×09 ...

Spoiler Una Vita : Ursula Dicenta ha segregato sua figlia in manicomio : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le trame di settembre svelano un nuovo colpo di scena nella Vita di Ursula Dicenta. Infatti verra' a galla il suo segreto durante una conversazione con il commissario Mendez. I seguaci di Una Vita, scopriranno che la vecchia istitutrice ha una figlia, mentre Pablo avra' la certezza della morte di sua sorella Manuela e German De La Serna. Una Vita ...

Spoiler Una Vita : Felipe in condizioni critiche dopo un incidente - Celia preoccupata : Nuovo appuntamento con Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, [VIDEO] in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate autunnali si soffermano su Felipe Alvarez Hermoso, interpretato dall'attore Marc Parejo. L'avvocato, infatti, decidera' di partire per la Francia, se non avesse un terribile incidente alla stazione. Le sue condizioni appariranno subito gravissime, tanto che Celia temera' di perdere l'amore ...

Spoiler Una Vita : Teresa gravemente malata per colpa di Cayetana e della Dicenta : La bellissima serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO]continua a regalare tanti colpi di scena ai telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 - probabilmente il mese prossimo - ci rivelano che Teresa rischiera' la Vita. In particolare Cayetana su ordine di Ursula decidera' di sbarazzarsi una volta per tutte della sua amica d’infanzia ma quando stara' per ere la crudele richiesta scomparira' tra ...