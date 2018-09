Blastingnews

: @ggdelonghi sinceramente dipende, se tipo dicendo il nome spoileri che è il figlio segreto di all might allora sì.… - fvckinalien : @ggdelonghi sinceramente dipende, se tipo dicendo il nome spoileri che è il figlio segreto di all might allora sì.… - berta95italy : Spoiler, Il Segreto: l'emporio dei Miranar viene messo sotto sequestro - notizie_star : Spoiler, Il Segreto Prudencio cerca di violentare Julieta, lei lo aggredisce: -

(Di martedì 4 settembre 2018) Le anticipazioni delle nuove puntate VIDEO de Il, in onda ad autunno su Canale 5, svelano che la fuga di Nicolas provochera' spiacevoli conseguenze nella vita degli abitanti di Puente Viejo. Il generale Perez De Ayala, infatti, decidera' di far chiudere il negozio deiper vendicarsi della morte del figlio Tomas. Il: la fuga di Nicolas da Puente Viejo Cambiamenti in vista per gli abitanti di Puente Viejo nelle prossime puntate italiane. Tutto iniziera' quando i compaesani aiuteranno Ortuno a raggiungere l'America insieme alla piccola Juanita. Le anticipazioni annunciano che il fotografo verra' incarcerato per l'assassinio del killer di Mariana. Purtroppo, il padre di Juanita verra' colto da un raptus di follia quando il figlio del generale Simon Perez De Ayala comincera' a schernirlo davanti alla folla intervenuta in piazza. L'uomo, a questo punto, si ...