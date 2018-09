Specifiche e design di OnePlus 6T anticipate dalla possibile confezione di vendita

Ecco il design e le Specifiche di Motorola One secondo una certificazione e un benchmark : Cominciano pian piano a delinearsi vari aspetti di quello che dovrebbe essere Motorola One grazie a una certificazione del TENAA e a un benchmark che ne svelano le presunte caratteristiche e il design. Fra somiglianze a Motorola P30 e una scheda tecnica da medio gamma Motorola One si fa sempre più concreto. L'articolo Ecco il design e le specifiche di Motorola One secondo una certificazione e un benchmark proviene da TuttoAndroid.