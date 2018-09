Spazio | Bepi Colombo | si avvicina il momento del lancio | configurati i due orbiter

meteoweb.eu

: RT @pinodifeo: #Spazio, @BepiColombo pronto al #lancio il #19ottobre 2018 #VIDEONEWS via @askanews_ita ?? - askanews_ita : RT @pinodifeo: #Spazio, @BepiColombo pronto al #lancio il #19ottobre 2018 #VIDEONEWS via @askanews_ita ?? - pinodifeo : #Spazio, @BepiColombo pronto al #lancio il #19ottobre 2018 #VIDEONEWS via @askanews_ita ?? - bittenapple : #scienza #spazio Bepi Colombo verso il lancio -

(Di martedì 4 settembre 2018)sialdel. I duedella sonda con obiettivo Mercurio, il Mercury Magnetospheric(Mmo) della Jaxa e il Mercury Planetary(Mpo) targato Esa, sono stati collegati nella loro configurazione di. Gli– spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – avranno come obiettivo lo studio dettagliato del pianeta più interno del Sistema Solare. Nel dettaglio Mmo avrà il compito di studiare l’ambiente magnetico di Mercurio l’interazione del vento solare e la composizione chimica della parte più esterna della sua atmosfera. Mpo invece studierà la superficie del pianeta attraverso sorvoli a distanza rta. Tutti e due partiranno inscatolati nel Mercury Transfer Module dell’Agenzia Spaziale Europea per un viaggio di 7 anni, per poi procedere ciascuno per la propria orbita attorno a Mercurio. Mtm utilizzerà sia la ...