Spagna | Mourinho si accorda con il fisco | lo Special One costretto a pagare una penale

(Di martedì 4 settembre 2018) Così come successo a diversi protagonisti, attuali e non, del campionato spagnolo, anche Josè, alla guida del Real Madrid tra il 2010 e il 2013, è statoa trovare un accordo con l’ufficio delle imposte iberiche. L’accusa per l’attuale manager del Manchester United è quella di non aver dichiarato le sue entrate relative ai diritti d’immagine nel 2011 e 2012, così loOne, secondo quanto riportato da “El Mundo“, avrebbe riconosciuto i fatti per evitare una sanzione pesantissima. Condannato a un anno di prigione (inle condanne inferiori ai due anni non vengono generalmente eseguite), il tecnico portoghese saràunadi 669.323 euro. Non è il primo accordo per, che già nel 2014, quando ilspagnolo aveva aperto una prima inchiesta, aveva già patteggiato la cifre monstre di 4,4 ...