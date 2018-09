Space Economy | NASA e SpaceX si preparano al primo volo con equipaggio

Space Economy : NASA - aumento dei fondi per Flight Opportunities : L’amministratore della NASA Jim Bridenstine ha dichiarato di essere favorevole all’aumento dei fondi destinati al programma Flight Opportunities che finanzia il volo di payload scientifici a bordo di veicoli suborbitali e aerei. Il team di Flight Opportunities ha annunciato, lo scorso 29 agosto, la selezione di 15 payload tecnologici idonei al volo. Il punto di forza del programma – secondo quanto dichiarato dalla NASA – è la ...

Space Economy - Italia Economia n. 34 del 22 agosto 2018 : Spazio, nasce il primo Fondo di Venture CapitalNell'anno in cui l'Asi compie 30 anni, nasce anche in Italia il primo Fondo di Venture Capital per il settore spaziale. Ad annunciarlo è stato il ...

Space Economy : SpaceX e Boeing - ritardi nella tabella di marcia? : Continuano i progressi nella preparazione al lancio degli astronauti dal suono americano. Come parte del Commercial Crew Program della Nasa i privati Boeinge SpaceX, stanno testando da diverso tempo le loro navicelle Crew Dragon e Cst-100 Starliner, per raggiungere i requisiti di sicurezza necessari ai primi voli con equipaggio, previsti nel 2020. La scorsa settimana la Nasa ha annunciato che il prossimo 3 agosto, presso il Johnson Space Center, ...

CONFAPI MATERA SU PROGETTO SPARKME E Space ECONOMY : L'iniziativa per la selezione di 20 imprese nazionali e internazionali, che saranno seguite e sostenute da SPARKME, è stata l'occasione per ribadire l'importanza del settore spaziale nell'economia ...

Space Economy - NASA : James Morhard nominato vice di Bridenstine : James Morhard sarà al fianco di Jim Bridenstine come vice amministratore della NASA. Lo ha nominato la Casa Bianca lo scorso 12 luglio e ora la proposta attende la conferma da parte del Senato americano per diventare effettiva. Morhard, ha ricoperto il rulo di sergeant at arms, ovvero ha gestito le diverse procedure per il mantenimento dell’ordine durante le sedute del Senato. Dai primi anni ottanta al 2015 – riporta Global Science ...

Space Economy - spazio privato : ecco i possibili scenari per il 2019 - dal turismo spaziale alla ISS : Ormai è un dato di fatto: la moderna corsa allo spazio si fonda sempre più sul settore privato. Dal progetto di colonie lunari alla conquista di Marte, dallo sviluppo di razzi a basso costo fino ad arrivare alle future navette per turisti miliardari: le nuove direzioni della Space Economy dipendono in gran parte dagli investimenti di aziende nate con obiettivi visionari, come SpaceX di Elon Musk o Blue Origin di Jeff Bezos. Le principali agenzie ...

online la call per accedere a SPARKme - l'acceleratore dedicato alla Space Economy - : 'Ci aspettiamo ha detto la Cuccarese candidature provenienti dal mondo dell'agricoltura, energia e ambiente, osservazione della terra e, perché no, dall'industria culturale e creativa, anche in vista ...

Space Economy - a Matera nasce la casa delle startup dello spazio : (foto: Pixabay) Saranno le piccole imprese innovative e il Sud a stimolare la crescita di un settore strategico per l’economia italiana: il settore dello spazio. La Space economy italiana sta vivendo oggi un momento di espansione. “Stiamo assistendo a un cambiamento nel mondo spaziale”, ha spiegato Alberto Tuozzi dell’Agenzia spaziale italiana, durante l’evento di presentazione del bando per startup di Spark Me, primo ...

Scienza - Ricerca e Alta formazione : Asean - opportunità per la Space Economy : Si è svolta ieri presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la Conferenza sul dialogo tra Italia e paesi Asean (Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei, Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam), organizzata dall’Associazione Italia-Asean sulla cooperazione relativa a Scienza, Ricerca e Alta formazione. La Conferenza, aperta dal Sottosegretario Manlio Di Stefano, il Presidente Asean, Enrico ...

Spazio - Battiston : “Virgin Galactic rafforza la Space Economy Italiana” : “Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello Spazio”. A scandirlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, dopo la firma dell’accordo oggi a Bari con il Ceo di Virgin Galactic, George Whitesides. “La nostra partecipazione a questa entusiasmante operazione è il chiaro segnale che l’Italia è in prima linea nella new Space Economy che sta ...

Spazio : l’Agenzia Spaziale Italiana celebra oggi 30 anni di conquiste - tra scienza e Space Economy : L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia oggi i suoi 30 anni tra importanti conquiste scientifiche e tecnologiche: nell’auditorium dell’Asi, nel quartier generale dell’Agenzia di Tor Vergata, stamattina il presidente Roberto Battiston e il Dg Anna Sirica ripercorreranno i tanti successi in orbita del nostro Paese. Era il 30 maggio del 1988 quando con la legge n. 186 veniva istituito formalmente l’ente governativo ...

Space Economy : il razzo Proton verso il pensionamento : La Russia è pronta a mandare in pensione i razzi Proton. Lo ha affermato il numero uno della Roscosmos Dmitry Rogozin, in un’intervista rilasciata all’agenzia stampa Ria Novosti ripresa da Space News. Secondo quanto dichiarato da Rogozin, la produzione dei vettori terminerà dopo l’adempimento dei contratti già avviati, per poi passare alla produzione dei soli razzi Angara. «Dobbiamo passare a una nuove generazione di vettori – ha ...