Sorpreso a fare sesso in ospedale col cadavere di una donna appena morta

Rimini - Sorpreso a fotografare bambine in spiaggia : presunto pedofilo rischia il linciaggio : L’uomo, un sessantunenne vicentino, avrebbe finto di parlare al telefono mentre usava una microcamera per fotografare le bambine sulla spiaggia di Rimini. Nella microcamera sono state trovate oltre 200 foto di bambine in riva al mare o in acqua. Il presunto pedofilo è stato denunciato per molestie.--Un uomo di sessantuno anni originario della provincia di Vicenza ha rischiato il linciaggio a Rimini. L’uomo è stato fermato e denunciato dalla ...