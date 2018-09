«Sono l’uomo più felice del mondo | vi svelo la mia ricetta» - Buone Notizie in edicola

“È ancora in giro!”. Choc in Italia - auto sulla folla : ci Sono feriti e un morto. L’uomo è in fuga : Cosa possa accadere alla mente umana alle volte è davvero inspiegabile. Sarebbe potuta essere una vera e propria tragedia quella consumatasi in Sicilia nella tarda serata di ieri. Un’auto pirata si è abbattuta sulla folla a Palagonia in provincia di Catania. Da ieri sera è caccia a un uomo di 52 anni che, nella serata di venerdì 31 agosto, a bordo della sua Fiat Punto, ha travolto un’intera famiglia in una strada senza sbocco: ...

Gli antibiotici del futuro? Sono dentro l’uomo. Scoperta una proteina capace di ‘battere’ tre infezioni : L’antibiotico è il miglior amico dell’uomo? Sì, se questo è stato prescritto da un medico dopo attenta valutazione. Perché è bene non abusarne né assumerne senza ‘nulla osta’ da parte di un esperto. Stando agli ultimi dati dell’Oms, Sono ben 500mila i casi di infezioni dovute alla resistenza di questi farmaci, registrati in 22 paesi del mondo. Ed è proprio per colpa dell’abuso: gli antibiotici, infatti, vengono assunti ...

Non è l’estate più calda del secolo. Ma l’afa e il mare bollente Sono anche colpa dell’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Sono giapponesi la donna e l’uomo più anziani del mondo : 115 e 113 anni : Il Giappone continua ad essere il paese con il più alto numero di longevi al mondo.Continua a leggere

REGGIO EMILIA - 20ENNE STUPRATA DIETRO UN CESPUGLIO/ Ultime notizie - non ci Sono testimoni : caccia all’uomo : REGGIO EMILIA, ragazza 20ENNE aggredita e STUPRATA DIETRO un CESPUGLIO: Ultime notizie, la ragazza è sotto choc. caccia all'uomo in tutta la città: novità pochi giorni dopo stupro Piacenza(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Le stagioni Sono cambiate : è l’impronta dell’uomo sul clima : L’uomo ha lasciato la sua impronta anche sui cicli delle stagioni: lo indicano i dati dei satelliti relativi alle variazioni della temperatura nella fascia piu’ bassa dell’atmosfera, raccolti in circa 40 anni. E’ il risultato dello studio, coordinato da Benjamin D. Santer del Lawrence Livermore National Laboratory, pubblicato su Nature, secondo cui il ciclo delle stagioni si e’ andato modificando in tutto il mondo ...

“Finita caccia all’uomo”. Firenze sotto choc dopo duplice omicidio. I corpi Sono stati ritrovati in casa - poi la drammatica scoperta dei carabinieri sul killer : Ancora sangue nella cronaca italiana e ancora storie che fanno venire i brividi per la loro drammaticità che si abbatte tra le mura domestiche. È successo tutto all’Impruneta, cittadina che sovrasta la città di Firenze, dove in una casa popolare dove sono stati uccisi un uomo e una donna. Come riporta Repubblica, i cadaveri dei due sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione di via Longo da uno dei figli, che non ...