Smartphone e tablet | come ridurre l’esposizione alle radiazioni

Mi X Launcher permette di personalizzare Smartphone e tablet con il look MIUI 10 : Mi X Launcher è un'applicazione che permette di personalizzare l'aspetto di smartphone e tablet con un Launcher ispirato a Mi 10, aggiungendo l'app drawer con visualizzazione in verticale o in orizzontale, nuove gesture, la quickball con le azioni rapide e la possibilità di nascondere le app.

Come guardare DAZN su Smartphone e tablet Android : Avrete sentito parlare sicuramente di DAZN, la nuova piattaforma di streaming che permette la visione di contenuti sportivi. Questo nuovo servizio vi offre la possibilità di guardare la Serie B e tre partite della Serie A a un costo mensile davvero contenuto. È possibile usufruire del servizio sia dalla propria Smart TV che dal proprio smartphone o tablet, grazie all'applicazione dedicata per i dispositivi Android. Volete godervi le ...

Xbox Game Pass è l'app ufficiale per Smartphone e tablet Android : Xbox Game Pass è un'applicazione che permette di sfogliare il catalogo di giochi e di cercarne e scaricarne di nuovi sulla console Xbox One dal dispositivo mobile. L'app offre un accesso illimitato a oltre 100 fantastici giochi al prezzo di € 9,99 al mese, inclusi i titoli in esclusiva Xbox giocabili il giorno del rilascio, titoli indipendenti e classici, scaricabili anche da remoto.

Come e perché la luce blu di Smartphone e tablet danneggia la vista : Trascorrere tante ore, ogni giorno, davanti al display dello smartphone o di un tablet non fa bene alla vista. Niente di nuovo, intendiamoci, perché il concetto è noto da molti anni, però un nuovo studio ha permesso di scoprire il processo che genera tale problematica. L'analisi di un team di ricercatori dell'Università americana di Toledo, diffusa su Scientific Reports, chiarisce in quale modo la luce blu si intreccia con i fotorecettori ...

Quanto consuma DAZN in termini di GB su Smartphone e tablet? - : Questa velocità è buona per guardare lo sport sul cellulare. 6.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati. Se stai guardando lo sport sulla TV, questa è la ...

Offerte Amazon di Domenica : tanti Smartphone e tablet… ma non solo! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione Offerte e alla sezione Coupon dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Xiaomi Mi A2 ...

Taskbar trasforma Smartphone e tablet in dispositivi multitasking simili al PC : Taskbar è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente una barra con le app recenti e un pulsante con l'app drawer in sovrimpressione e accessibili in qualsiasi momento. Il pulsante dell'app drawer può visualizzare le app installate in modalità griglia oppure come elenco, mentre la barra delle applicazioni consente di passare facilmente da una all'altra ed è supportata anche su Chrome OS e utilizzabile sui Chromebook.

Offerte Amazon di Ferragosto tra Smartphone - PC - tablet - smartwatch e tanti gadget : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione Offerte e alla sezione Coupon dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Xiaomi Mi A2 ...

Galaxy Note 9 : display migliore del tuo Smartphone - tablet - TV 4K o monitor : displaymate decreta il display del Galaxy Note 9 come il migliore presente su uno smartphone. "L'accuratezza del colore assoluto ad un impressionante 0.5 JNCD, che è visivamente indistinguibile dal perfetto, è quasi sicuramente Notevolmente migliore rispetto al tuo smartphone, TV 4K, tablet, laptop e monitor". Galaxy Note 9, miglior display I display OLED sono migliorati negli anni fino a diventare i migliori in assoluto e ...

La beta di Fortnite è ora disponibile per vari Smartphone e tablet Android : L'esclusiva per Samsung Galaxy 9 del popolare battle royale sembra essere terminata, quindi Fortnite è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco. Fortnite per Android è attualmente disponibile ancora in versione beta, ma non nel Play Store, bensì solo registrandosi tramite il sito web di Epic Games.

Il futuro secondo EA? Tra 10 anni le console saranno in Smart TV - Smartphone e tablet : Durante un'intervista concessa al portale GamesIndustry, l'executive vice president di EA, Matt Bilbey, ha dichiarato che il gioco in streaming diventerà la normalità nell'arco dei prossimi 10 anni.Il suo commento è stato molto simile a quello offerto da Yves Guillemot (CEO di Ubisoft) in merito al futuro delle console, che a suo tempo ribadì che secondo il suo parare la prossima generazione di console sarà l'ultima a seguire il modello che ...

Smartphone - tablet e pc : la luce blu danneggia l'occhio : Che i display elettronici facessero male era risaputo: molte sono state le volte che abbiamo sentito avvertenze riguardo l'uso prolungato di Smartphone, computer, tablet e anche videogiochi, ma oggi è possibile dare una spiegazione scientifica a ciò che realmente accade ai nostri occhi. La luce blu che viene emessa porta alla formazione di molecole tossiche che possono uccidere le molecole della retina. Il risultato di ciò è la perdita della ...