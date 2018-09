Slender Man | tra incubi e film | chi è l' uomo senza volto?

Slender Man film al cinema : cast - recensione - curiosità : Slender Man è uno dei film al cinema in uscita giovedì 6 settembre 2018. La pellicola è diretta da Sylvain White ed interpretata da Joey King, Javier Botet, Annalise Basso. Di seguito ecco cast , scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Slender Man film al cinema : cast e scheda TITOLO: Slender Man DATA USCITA: 6 settembre 2018 GENERE: Horror ANNO: ...

Slender Man - il trailer dell’horror sul meme più terrificante di sempre : Un po’ drama teen, un po’ possessione demoniaca e molto creepypasta*, Slender Man arriva ufficialmente nelle sale italiane il prossimo 6 settembre, giusto per riprendere la stagione dell’horror con un racconto frutto del web 2.0. Dopo un documentario HBO, è il turno del cinema per il meme più terrificante di tutti con un film Sony di cui è stato appena rilasciato il full trailer, disponibile anche in italiano. Nel video, più ...