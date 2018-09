Sky Berlusconi e Galliani trattano l' acquisto del Monza

Pier Silvio Berlusconi : «Lavoriamo a intesa sui diritti calcio con Perform e Sky » : «Sapremo qualcosa entro la prossima settimana». Così l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi , aggiorna sullo stato dei «colloqui» con Perform e con Sky per l'eventuale 'ritrasmissione' da parte del Biscione dei diritti televisivi sul prossimo triennio della serie A. L'eventuale accordo con Perform , emerge a margine della presentazione della programmazione televisiva Mediaset 2018-2019, ...

