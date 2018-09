Siria | Trump avvisa Assad | Non attacchi Idlib o sarà tragedia umanitaria

Siria - il monito di Trump : 'Assad non provochi una nuova tragedia' : Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un monito al regime di Bashar Al Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. "Il presidente Siriano non dovrebbe ...

Siria - Trump avverte Assad - Iran e Russia : «Evitate una nuova tragedia» : Il messaggio del presidente degli Stati Uniti su Twitter: «Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise»

Merkel telefona a Trump : colloqui su Siria - Ucraina e commercio : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha sentito al telefono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro dei colloqui i temi internazionali relativi a Siria e Ucraina, e la questione del ...

Cremlino a Trump : aiutiamo ritorno pace in Siria come nessuno : ... alla normalizzazione della vita e alla creazione di condizioni per un ritorno attivo dei rifugiati come nessun altro paese al mondo'. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ...

Trump e le sanzioni alla Russia : "Via se collaborano su Siria e Ucraina" : Donald Trump in un'intervista a Reuters torna a parlare dei temi più caldi sul fronte della politica estera degli Stati Uniti: dalle sanzioni alla Russia fino ai rapporti diplomatici con la orea del Nord. Dopo lo storico incontro dello scorso 12 giugno, l'inquilino della Casa Bianca di fatto apre alla possibilità di un nuovo vertice con Kim Jong Un. Trump afferma che è molto probabile l'ipotesi di un altro faccia a faccia con il dittatore di ...

Siria.Trump : stop a 230 mln per sviluppo : 01.45 Siria.Trump:stop a 230mln per sviluppo "Gli Stati Uniti hanno messo fine al ridicolo pagamento annuale di 230mln di dollari per lo sviluppo della Siria. L'Arabia Saudita e altri ricchi Paesi del Medio Oriente cominceranno a fare i pagamenti invece degli Usa. Io voglio sviluppare gli Stati Uniti, le nostre forze armate e i Paesi che ci aiutano". Lo ha scritto su Twitter il presidente americano, Trump, confermando quanto annunciato ieri ...

VERTICE MERKEL-PUTIN: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.

Il vertice tra Merkel e Putin. Siria - Ucraina e gas per non dire Trump : Roma. C’è un galateo speciale, un codice esclusivo che ricorre durante i loro incontri. All’inizio della settimana, in tutta fretta, Vladimir Putin e Angela Merkel hanno annunciato un vertice bilaterale, previsto per oggi. Inaspettato ma dettato dagli eventi. L’Europa non sa di chi fidarsi – Merkel

Israele evacua 800 di 'caschi bianchi' Siriani - "su richiesta di Trump". Netanyahu : "Operazione umanitaria" : Sono stati Donald Trump e il premier canadese Justin Trudeau a convincere Israele a dare il proprio contributo per l'evacuazione dalla Siria di centinaia di 'caschi bianchi' (i volontari della difesa civile). Lo ha precisato il premier Benjamin Netanyahu. "Si tratta di persone - ha spiegato - che hanno salvato vite umane e che si trovavano adesso in pericolo di morte. Per questa ragione ho autorizzato il loro trasferimento via Israele verso ...

Ottocento CASCHI BIANCHI rischiano la vita in SIRIA. ISRAELE li SCORTA in fuga in GIORDANIA, ma poi precisa: "Non accoglieremo altri profughi o sfollati SIRIAni"

Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente.

Faccia a faccia Trump-Putin : 'Il mondo ci sta osservando'. Dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Putin, invece, ha assistito alla finale dei Mondiali di calcio a Mosca, in cui la Francia è stata incoronata per la seconda volta campione del mondo dopo la vittoria sulla Croazia. Città blindata e ...

A Helsinki il faccia a faccia Trump-Putin : dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Il giorno dell’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki è arrivato. Nonostante Trump, prima di partire per il suo tour europeo, avesse detto che l’incontro con Putin sarebbe stato forse «la più facile» delle tappe, sul tavolo ci sono diversi nodi spinosi che dividono Usa e Russia. Dalla Siria all’Ucraina alla Crimea, dall’interfer...

L'esercito SIRIAno ha liberato la città di Daara, a poca distanza dal confine giordano. Ecco perché oggi Trump chiederà a Putin di allentare la pressione dell'Iran.