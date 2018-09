Siria | Trump avverte Assad e Putin | “no attacchi Idlib | o sarà strage” Ultime notizie

Siria - si alza la tensione. Monito di Trump ad Assad e alla Russia : Donald Trump su Twitter lancia un Monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. «Il presidente Bashar alAssad - scrive il presidente degli Stati Uniti -...

Donald Trump contro Assad : "Non provochi una nuova tragedia in Siria" : Donald Trump su Twitter lancia un monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria."Il presidente Bashar al Assad - scrive il tycoon - non dovrebbe attaccare sconsideratamente la provincia di Idlib in Siria. E russi e iraniani farebbero un grave errore umanitario nel prendere parte a questa possibile tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non facciamo che questo ...

Merkel telefona a Trump : colloqui su Siria - Ucraina e commercio : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha sentito al telefono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro dei colloqui i temi internazionali relativi a Siria e Ucraina, e la questione del ...

Cremlino a Trump : aiutiamo ritorno pace in Siria come nessuno : ... alla normalizzazione della vita e alla creazione di condizioni per un ritorno attivo dei rifugiati come nessun altro paese al mondo'. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ...

Trump e le sanzioni alla Russia : "Via se collaborano su Siria e Ucraina" : Donald Trump in un'intervista a Reuters torna a parlare dei temi più caldi sul fronte della politica estera degli Stati Uniti: dalle sanzioni alla Russia fino ai rapporti diplomatici con la orea del Nord. Dopo lo storico incontro dello scorso 12 giugno, l'inquilino della Casa Bianca di fatto apre alla possibilità di un nuovo vertice con Kim Jong Un. Trump afferma che è molto probabile l'ipotesi di un altro faccia a faccia con il dittatore di ...