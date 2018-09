SIRIA | TRUMP AD ASSAD | IRAN E RUSSIA | NO AD UNA NUOVA TRAGEDIA Ultime

SIRIA - Trump ad Assad “Non attacchi Idlib o sarà strage umanitaria”/ Ultime notizie - monito del presidente USA : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:16:00 GMT)

SIRIA - Trump avverte Assad e Putin : “no attacchi Idlib - o sarà strage”/ Ultime notizie - Hezbollah : “Usa zitti” : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:16:00 GMT)

SIRIA - si alza la tensione. Monito di Trump ad Assad e alla Russia : Donald Trump su Twitter lancia un Monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. «Il presidente Bashar alAssad - scrive il presidente degli Stati Uniti -...

Donald Trump contro Assad : "Non provochi una nuova tragedia in SIRIA" : Donald Trump su Twitter lancia un monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria."Il presidente Bashar al Assad - scrive il tycoon - non dovrebbe attaccare sconsideratamente la provincia di Idlib in Siria. E russi e iraniani farebbero un grave errore umanitario nel prendere parte a questa possibile tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non facciamo che questo ...

SIRIA - Trump ad Assad : Non provochi una nuova tragedia : Teleborsa, - Il presidente statunitense Donald Trump lancia un monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. "Il Presidente Bashar al Assad - scrive il ...

SIRIA - TRUMP : "ASSAD NON ATTACCHI IDLIB O SARÀ TRAGEDIA"/ Ultime notizie - Muallem : "Siamo a 15' dalla vittoria" : SIRIA, TRUMP: "Assad non ATTACCHI IDLIB o SARÀ tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro SIRIAno Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 08:28:00 GMT)

SIRIA - Trump avverte Assad : "Non provochi una nuova tragedia" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a farsi sentire sulla Siria, lanciando un monito ad Assad: "Il presidente Bashar al Assad - scrive su Twitter - non dovrebbe attaccare sconsideratamente la provincia di Idlib in Siria. E russi e iraniani farebbero un grave errore umanitario nel prendere parte a questa possibile tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non facciamo che questo accada!".Ma si fa ...

SIRIA - Trump avverte Assad - Iran e Russia : “Non provocate una nuova tragedia” : Il messaggio del Presidente statunitense dopo l'annuncio di un trilaterale tra Russia, Iran e Turchia in vista di un nuova offensiva delle truppe governative nel Paese contro i ribelli. "Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non permettiamo che questo accada!" ha scritto Trump.Continua a leggere

SIRIA - Trump avverte Assad - Russia e Iran con un tweet : «Attacco sconsiderato - non lasciate che accada» : Donald Trump mette in guardia Bashar al Assad contro un «Attacco sconsiderato» a Idlib. In un tweet scritto nella notte, il presidente degli Stati Uniti avverte: «Il presidente...

SIRIA - il monito di Trump : "Assad non provochi una nuova tragedia" : Il presidente americano lancia un appello al suo omologo Siriano per evitare attacchi nella provincia di Idlib

SIRIA - Trump avvisa Assad : "Non attacchi Idlib o sarà tragedia umanitaria" : "Dobbiamo continuare a impegnarci con tutte le nostre energie per una soluzione politica che rispetti la libertà e la dignità di tutto il popolo Siriano - ha precisato -, questo è essenziale per una ...

SIRIA - il monito di Trump : 'Assad non provochi una nuova tragedia' : Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un monito al regime di Bashar Al Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. "Il presidente Siriano non dovrebbe ...

SIRIA - Trump avverte Assad - Iran e Russia : «Evitate una nuova tragedia» : Il messaggio del presidente degli Stati Uniti su Twitter: «Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise»

Merkel telefona a Trump : colloqui su SIRIA - Ucraina e commercio : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha sentito al telefono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro dei colloqui i temi internazionali relativi a Siria e Ucraina, e la questione del ...