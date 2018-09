Siria | raid russi su Idlib | “Pronti a risolvere il problema del terrorismo nel Paese”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 settembre 2018) Gli aerei da guerrahanno iniziato a bombardare, una delle ultime roccaforti ribelline dove si nasconderebbero ancora combattenti islamisti appartenenti allo Stato Islamico e ad altri gruppi fondamentalisti impegnati nella guerra al regime di Bashar al-Assad. Gli attacchi di Mosca, denunciati dall’Osservatoriono per i diritti umani, sono iniziati dopo una tregua che durava dal 15 agosto e nonostante il monito del Presidente americano, Donald Trump, che aveva invitato laa e i suoi alleati,e Iran, a rinunciare a un’offensiva in cui “centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise”. I bombardamenti degli aerei di Vladimir Putin, che secondo l’Osservatorio avrebbero causato già quattro vittime civili, potrebbero aprire la strada a un’offensiva di terra dell’esercito governativono per conquistare ...