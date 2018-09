Siria | messaggio all' UE | ' Migranti? Abbiamo informazioni su terroristi arrivati da voi'

Blastingnews

(Di martedì 4 settembre 2018) Oltre sette anni di guerra, più di 350 mila morti e circa 6 milioni di persone che hanno chiesto asilo politico all'estero. Sono alcuni dei dati più significativi della tremenda crisina in atto dal 2011 che, in questo scorcio finale del 2018, sta vivendo il suo epilogo. Il finale è gia' scritto, la guerra si concludera' con la vittoria delle forze governative del presidente Bashar al-Assad il cui esercito, con il supporto militare russo ed iraniano, sta per scagliare l'ultima offensiva VIDEO sulla provincia settentrionale di Idlib. Questione di tempo, dunque, anche se la battaglia alla quale prenderanno parte oltre 150 mila uomini sul fronte di Damasco, si preannuncia lunga e sanguinosa come quelle che hanno permesso alle forze di Assad di prendere Aleppo e la Ghouta Orientale. Sul fronte opposto ci sono le ultime milizie ribelli tra cui spiccano i jihadisti del gruppo ...