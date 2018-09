Siria | la Russia lancia la campagna aerea su Idlib 

Siria - TRUMP AD ASSAD - IRAN E RUSSIA : "NO AD UNA NUOVA TRAGEDIA"/ Ultime notizie : Mosca riprende i raid : SIRIA, TRUMP: "ASSAD non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro SIRIAno Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Siria - verso un nuovo vertice Russia-Turchia-Iran : si parlerà di Idlib - : Putin, Erdogan e Rohani dal 2017 si incontrano alla ricerca di una soluzione al conflitto. Sullo sfondo i negoziati a Ginevra sotto l'egida Onu e gli Usa. Il 7 settembre nuovo incontro con al centro l'...

Siria - si alza la tensione. Monito di Trump ad Assad e alla Russia : Donald Trump su Twitter lancia un Monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. «Il presidente Bashar alAssad - scrive il presidente degli Stati Uniti -...

Siria - Trump avverte Assad - Iran e Russia : “Non provocate una nuova tragedia” : Il messaggio del Presidente statunitense dopo l'annuncio di un trilaterale tra Russia, Iran e Turchia in vista di un nuova offensiva delle truppe governative nel Paese contro i ribelli. "Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non permettiamo che questo accada!" ha scritto Trump.Continua a leggere

Siria - Trump avverte Assad - Russia e Iran con un tweet : «Attacco sconsiderato - non lasciate che accada» : Donald Trump mette in guardia Bashar al Assad contro un «Attacco sconsiderato» a Idlib. In un tweet scritto nella notte, il presidente degli Stati Uniti avverte: «Il presidente...

Siria - Trump avverte Assad - Iran e Russia : «Evitate una nuova tragedia» : Il messaggio del presidente degli Stati Uniti su Twitter: «Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise»

Russia mostra i muscoli : “Esercitazione senza precedenti a Vostok-2018”. E nel Mediterraneo 26 navi davanti alla Siria : Nelle prossime settimane l’attenzione degli esperti militari sarà centrata sulla Russia e le sue consistenti esercitazioni militari. In particolare sarà Vostok-2018, in programma tra l’11 e il 15 settembre nella regione di Trans-Baikal, ai confini orientali della Federazione, a destare il maggior interesse, vista la portata “senza precedenti” delle forze in campo e la simbologia legata a tali manovre. Parteciperanno all’evento anche contingenti ...

Il fatturato commerciale tra Russia e Siria è cresciuto di oltre il 25% - : Il vice premier russo Yuri Borisov ha tenuto una riunione con il ministro degli Esteri Siriano Valid Muallem, nel corso della quale è stato appurato che il fatturato commerciale tra Russia e Siria nel ...

La Russia è pronta a rafforzare la cooperazione con gli USA sulla Siria - : Mosca è pronta a rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti in Siria, sia nella sfera militare che in quella politica. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "Siamo interessati ...

Siria - Damasco pronta all’offensiva finale : “A Idlib fino in fondo contro i terroristi”. Russia : “Occidente non giochi col fuoco” : A Damasco manca solo l’ordine del palazzo presidenziale. Il via all’operazione per liberare Idlib e la sua provincia, nel nord ovest della Siria, dalle ultime sacche di resistenza dei ribelli è questione di giorni, se non di ore. Le truppe governative Siriane andranno “fino in fondo“, ha spiegato Walid Muallem, ministro degli Esteri di Damasco, dopo aver incontrato a Mosca il suo omologo russo Serghiei Lavrov. Le truppe ...

Siria : ministro Esteri Moallem - Damasco apprezza il ruolo della Russia nella lotta contro il terrorismo : "Vorrei anche sottolineare che in materia di riabilitazione delle infrastrutture e dell'economia del nostro paese, daremo la preferenza alla Russia", ha aggiunto il ministro Siriano. Damasco sta ...

USA e Russia discutono la prevenzione dell'uso delle armi chimiche in Siria - : Gli Stati Uniti discutono attivamente con la Russia come prevenire il possibile uso di armi chimiche in Siria. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo del Pentagono James Mattis. A Mattis è ...

Le Monde : la Russia ha trasformato l'operazione in Siria in vetrina per suo export armi - : Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video che parla dei "brillanti risultati" dell'operazione militare russa in Siria, riporta Le Monde. Secondo gli autori dell'articolo, in questo modo ...

Ambasciatore della Siria in Russia : vicini alla vittoria finale sull'ISIS - : La Siria è vicina alla vittoria finale sul sedicente Stato islamico. Lo ha dichiarato l'Ambasciatore Siriano in Russia Riyad Haddad durante l'incontro con il presidente dell'Ossezia del Sud. "Siamo ...